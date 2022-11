Uma reunião em Pequim entre Xi e Schulze, “Pequim usa sua influência em Moscou para parar a guerra” – Ásia

O chanceler alemão Olaf Schulz se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping; Ele é o primeiro líder do G7 a visitar Pequim desde o início da pandemia de COVID-19 em 2020.

Uma fonte do governo alemão disse à AFP que Xi se encontrou com Schultz no Grande Salão do Povo em Pequim, como parte da visita de um dia do líder.

O alemão também se reunirá com o primeiro-ministro Li Keqiang.

Schulz pediu a Xi que use sua “influência na Rússia” para acabar com a “guerra de agressão” contra a Ucrânia. “Trata-se da necessidade de cumprir

Ele enfatizou que os princípios da Carta das Nações Unidas que todos nós assinamos são princípios como o princípio da soberania e integridade territorial, que também são importantes para a China”.

Em relação à questão candente em Taiwan, o primeiro-ministro alemão salientou quePara a Alemanha, bem como para os Estados unidos e muitos outros países do mundo, seguem a política de uma só China. No entanto, Schulze acrescentou que parte da One China é que “qualquer mudança no status quo das relações no Estreito de Taiwan deve ser pacífica e consensual”.

De sua parte, Xi pediu à comunidade internacional que “rejeite o uso e a ameaça de armas nucleares” para evitar uma “crise no continente eurasiano”, em sua declaração mais direta sobre a necessidade de evitar a escalada da guerra da Rússia na Ucrânia. Xi também falou da necessidade comum de garantir a estabilidade das cadeias de fornecimento de alimentos e energia, ambas interrompidas pela invasão da Ucrânia pelo presidente russo, Vladimir Putin.

O presidente chinês acrescentou que a visita de Schulz a Pequim “aprofundará a cooperação prática” entre os dois países. Ele enfatizou que a situação internacional é “complicada e mutável. Como duas potências influentes, a China e a Alemanha devem trabalhar juntas em tempos de mudança e caos para fazer maiores contribuições para a paz e o desenvolvimento mundial. Se os princípios de respeito mútuo, buscar um terreno comum de intercâmbios e aprendizado mútuo, a direção das relações não se desviará. O ritmo de progresso será estável.”

A China insta a Alemanha a rejeitar o “confronto entre blocos e a interferência ideológica” nas relações bilaterais e a buscar uma “política positiva” em relação a Pequim. Nas relações bilaterais com Schultz, o presidente Xi Jinping disse que os dois países “devem sempre tomar a direção geral das relações bilaterais de um ponto estratégico e seguir uma atitude construtiva”. Xi, de acordo com a emissora estatal CCTV, expressou a esperança de que “a Alemanha seguirá uma política positiva em relação à China para benefícios mútuos e resultados em que todos ganham”.