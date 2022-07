No segundo trimestre do ano, a Rússia registrou um excedente orçamental (a diferença entre o valor das exportações e importações) de US$ 70,1 bilhões (70 bilhões de euros). Isso é um excesso de excesso alta desde 1994, De acordo com o que lemos nas estatísticas Banco Central Russo. Em relação aos três primeiros meses do ano O valor das exportações diminuiu De 166 para 153 bilhões, mas as importações diminuíram em mais de 88,7 para 72,3 bilhões, e assim a diferença se ampliou. Após a divulgação dos dados, o rublo subiu 3% em relação ao dólar. A moeda russa ganhou 16% desde o início do ano. Moscou continua se beneficiando das grandes receitas que são garantidas pela venda de petróleo e gás, em cerca de US$ 20 bilhões por mês.

Nos primeiros 100 dias da guerra, a Rússia superou seus lucros 93 bilhões de euros através da venda de combustível. Embora as quantidades exportadas tenham diminuído ligeiramente, os preços mais altos compensaram a queda nas vendas. No entanto, a queda nas importações não é um bom sinal para a economia russa. O Kremlin elevou recentemente os impostos sobre as exportações de petróleo para garantir renda adicional, e ainda Transferir vendas para países asiáticos (China e Índia acima de tudo) em detrimento dos países europeus que impuseram sanções e um embargo gradual ao petróleo russo (ainda não em vigor).