Depois de Boris Johnson, a grande corrida multiétnica para liderar a Grã-Bretanha – Corriere.it

Sunak, Javed, Kimmy. Seis dos onze candidatos para suceder Bogo são pessoas de cor, pertencentes a minorias étnicas

Rishi Sunak, indiano. Sajid Javid, paquistanês. Kimi Badenouche, nigeriano. Priti Patel, uma índia. Nadim Zahawi curdo iraquiano, Suila Braverman, indiano. Mais da metade (6 de 11) Principais candidatos para suceder Boris Johnson O líder conservador será anunciado no dia 5 de setembro – são pessoas de cor e representantes de minorias étnicas. Mas a beleza disso é que ninguém em Londres se importa com isso: porque passa despercebido nos jornais. O motivo, segundo pesquisas,84% dos britânicos estão confortáveis ​​com a ideia de um primeiro-ministro não branco e 58% acham que a raça do primeiro-ministro é irrelevante. .

O candidato mais provável, ex-ministro das Finanças sonakEle é filho de imigrantes indianos que chegaram à Grã-Bretanha da África Oriental, enquanto seus ancestrais eram originários do Punjab; javed e a O filho de um motorista de ônibus paquistanês e sua esposa, que também é do subcontinente indiano, não fala inglês; Badnoch Cresceu em Lagos e só se estabeleceu na Grã-Bretanha aos dezasseis anos; Batalha Ele vem de uma família indiana de Gujarat que chegou via Uganda; Zahawi Ele chegou como refugiado com sua família, fugindo do Iraque de Saddam Hussein, aos nove anos de idade sem falar uma única palavra de inglês; Braverman Ela também nasceu de pais indianos que imigraram da África. Ninguém aqui identifica esses políticos com a expressão vagamente racista.”A segunda geração de imigrantes(se não antes): Se alguém é britânico, então é britânico, ponto final. E essa etnia também é outra indicação de quão longe Londres está do resto da Europa: todos os membros da Comissão da União Europeia são brancos, enquanto um quarto dos membros do Gabinete são Johnson Era colorido.

lá Saída do Reino Unido da União Europeiaentre outros efeitos, teve também o efeito de reduzir a presença de minorias étnicas no Parlamento Europeu: Porque a maioria dos eurodeputados negros eram britânicos, enquanto existem várias delegações nacionais e todas são brancas. Deve-se notar também que a corrida pela liderança dominada por membros de minorias étnicas é a do Partido Conservador, um direito que os críticos acusam de transformar, sob Johnson, em uma força nacional popular. Mas na verdade eu conservadores Os britânicos são uma formação muito pragmática e não ideológicaque sempre se adaptou à realidade: embora seja difícil imaginar políticos não-brancos disputando a liderança dos Irmãos da Itália ou da Liga, muito menos o partido de Marine Le Pen na França.

É uma prova de quão completa a Grã-Bretanha é como uma nação multiétnica e multiculturalFácil em sua pele, qualquer que seja a sua cor. Por outro lado, basta ligar a TV para perceber: jornalistas negros (em sua maioria mulheres) apresentam as notícias da BBC, nas propagandas há sempre personagens de diferentes etnias, onde talvez o dono seja negro e o carpinteiro fazendo o trabalho o trabalho para ele é branco (e até os cartazes de Aperol em O metrô são uma representação apetitosa na Itália, onde os participantes são multiétnicos, porque ninguém ousa representar uma realidade monocromática). Nos jornais, bancos e supermercados há depoimentos de senhoras cheias de lenços, o lenço islâmico. Aliás, 5 de 11 candidatos a primeiro-ministro são mulheres: a igualdade de gênero na Grã-Bretanha também é um fato estabelecido. Mesmo assim, foram os conservadores que abriram o caminho, fazendo não uma, mas duas propostas iniciais (Margaret Thatcher e Theresa May). Enquanto isso, na Itália, em uma galáxia distante, há uma briga pelo ius scholae…