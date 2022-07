Zelensky está preparando um exército de um milhão de soldados para retomar o sul da Ucrânia

Zelensky: Perpetradores russos do ataque de Donetsk serão punidos

“Um ataque com mísseis na cidade de Chasiv Yar na região de Donetsk. Quem deu ordens para tais ataques, e todos que os executam para atingir nossas cidades e áreas residenciais, eles são mortos de uma maneira completamente premeditada. Não. Eles vão poder dizer que eles não sabem ou não entenderam. A punição é inevitável para todo assassino. Russo. Absolutamente tudo.” Isso foi afirmado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma mensagem de vídeo nas redes sociais. “Assim como os nazistas – eles não devem esperar que seu Estado os proteja. A Rússia será a primeira a abandoná-los quando as condições políticas mudarem.”

Kyiv renova seu pedido de evacuação de Kherson e Zaporizhzhya

A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshuk, mais uma vez pediu aos moradores dos territórios ocupados das regiões de Kherson e Zaporizhzhya que evacuem o mais rápido possível e por todos os meios disponíveis. “É necessário fazer isso para que as forças armadas ucranianas não coloquem em risco a população civil durante as operações ofensivas”, disse Vereshchuk durante o telefone nacional, informou a Okrinform. O Conselho Regional de Kherson também exortou os habitantes da região a deixarem as terras ocupadas pelos russos, e também se dirigiu àqueles que não tinham para onde ir e comida e água.