“Identificação de quem viaja em ONGs”

primeiro dia de cúpula Balcãs ocidentais Berlimcom o chanceler alemão Olaf Schulz e às autoridades de Bruxelas. Então esta tarde G7 Os ministros das Relações Exteriores de Münster, noroeste da Alemanha. A cidade onde foi assinado um tratado de paz há quase quatro séculos que pôs fim a um dos mais ferozes conflitos entre potências europeias nos tempos modernos, a Guerra dos Trinta Anos. Quem sabe que o local do encontro não foi um bom presságio Antonio Tajanique em sua primeira viagem como presidente da Farnesina estava determinado a resolver outra potencial disputa: esta em imigrantes.

Porque se a pressão começar a partir de Bruxelas (e ainda mais cedo de Berlim) para que a Itália se encarregue de quase mil refugiados a bordo dos três navios de ONGs atualmente no Mediterrâneo central, o vice-primeiro-ministro reiterou em conversas com seus homólogos: a linha do governo Italiano. Esclareça quais são os riscos de Roma, começando por “respeitar as regras” sobre a hospitalidade. sem retrocessos. Tradutor: É necessário intervir se alguém estiver em perigo (Tajani adverte que “a Itália não recua quando se trata de salvar vidas”, é errado permitir desembarques indiscriminados nas costas italianas para navios de bandeira estrangeira.

estratégia de mudança

Há uma linha partilhada pelo Ministério do Interior com o ministro Matteo Piantedosi que ontem apelou a uma “mudança de estratégia” a nível europeu sobre o complexo migrante: “Reforçar os canais regulares de entrada na União Europeia”, lê-se no apelo feito na o fim do Med5 (European Sea Five) ao encontro do Mediterrâneo), para combater o tráfico ilegal de seres humanos e os passadores. E depois “intensificar as relações com os países de origem e trânsito de migrantes”, começando pelos países africanos.

Polônia anuncia barreira anti-imigrantes em torno de Kaliningrado

Enquanto isso, entre Roma, Berlim e Bruxelas, ainda há a questão dos três barcos da ONG insistirem no acesso aos portos italianos. O Palazzo Chigi respondeu, por enquanto, em espadas. “Quando você encomenda um navio de atracação, queremos saber quem está a bordo, é uma questão de segurança nacional”, adverte Tajani na conclusão da cúpula de Berlim com Schulz. Ele explica que da Alemanha, assim como dos outros parceiros, “pedimos apenas para cumprir as regras. Fizemos isso solenemente, com muita graça, mas também com muita firmeza”. esteve frente a frente com a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Barbock (que convidou Tajani a retornar) a Berlim em breve.) , deve respeitar as regras europeias.”

sem garra

Com a Alemanha (“país amigo e grande interlocutor”), sem atritos, Tajani faz questão de frisar. A questão, com exceção do caso especial do “Humante 1”, de bandeira alemã, “não é sobre Berlim, mas sobre o direito europeu”. “Depois – acrescenta Tajani – quando precisamos dar alguma mensagem, especialmente no tema da migração, fazemos com determinação.”

Esta é a linha traçada pelos executivos de Meloni: “A Itália – Ministro das Relações com o Parlamento Luca Siriani – não pode se tornar um refúgio para todos os imigrantes”. Assim, «a Alemanha não pode resgatar os migrantes no mar sem notificar as autoridades italianas e depois dizer ‘há um problema humanitário, mas vocês estão cuidando dele’. Matteo Salvini desce ainda mais difícil: “Para onde deve ir um navio norueguês? – Tweets do Diretor de Infraestrutura comentando o caso Ocean Viking -. Simples na Noruega ».

Uma escalada de tons foi desencadeada, além das palavras do chanceler Schultz há dois dias (“A Itália ajudará a humanidade rapidamente”), pela chamada feita ontem a Roma de Bruxelas: “Há três navios com pessoas a bordo que pediram por ajuda – palavras de uma porta-voz do ACNUR. UE Anita Heber – é uma obrigação moral e legal dos estados membros salvar as pessoas no mar”. A Itália está pronta” (mas também “não é assim.”) E não é só isso: em negociações bilaterais com seus colegas do G7, o chefe da diplomacia em Roma voltou a exigir uma solução europeia para o problema dos migrantes: “A Itália tem 7.000 quilômetros de costa”, lembra. “Não podemos ser os únicos, com a Grécia. e Malta, a lidar com o problema”.