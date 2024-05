“Este é o plano de Putin para Kharkiv”

A Rússia não vai parar na região de Kharkiv e tentará criar uma zona tampão na fronteira com a Ucrânia. Este é o cenário explicado por Lloyd Austin, Secretário da Defesa dos EUA, no seu discurso na 22ª Cimeira do Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia, na base alemã em Ramstein.

As forças de Moscou iniciaram operações na região de Kharkiv em 10 de maioPenetrou em território ucraniano antes de ser contido pelos soldados de Kiev. Os russos ganharam terreno que não viam há quase um ano e meio. O responsável máximo do Pentágono diz que o aparente abrandamento da ofensiva não deve ser enganoso, declarando que a Rússia tentará “nas próximas semanas” fazer mais progressos para alcançar um dos objectivos indicados por Vladimir Putin: O presidente fez várias referências ao necessidade de criar uma zona tampão A para evitar que a artilharia e os drones ucranianos atinjam o território controlado por Moscovo.

“É um momento complicado. Os invasores lançaram um novo ataque ao território soberano da Ucrânia. Os russos tentarão fazer progressos nas próximas semanas para criar uma zona tampão. É um encontro difícil e perigoso, mas os defesas ucranianos mostram uma qualidade e coragem extraordinárias. “Eles estão usando as ferramentas que este grupo de comunicação tornou possíveis”, diz Austin.

Confrontos em Voshansk e Luhansk

Na região de Kharkiv, a Ucrânia controla cerca de 60% de Vovchansk, uma cidade quase totalmente abandonada por civis.. “O inimigo ainda está tentando expulsar os soldados ucranianos da cidade. As forças armadas ucranianas controlam cerca de 60% da cidade e os ataques não param”, afirmou o vice-governador Roman Semenukha. Os confrontos também continuam ao longo da Frente Oriental, onde as forças de Moscou – segundo o Ministério da Defesa russo – assumiram o controle da vila de Belohorivka.

A mensagem de Zelensky

O quadro proposto pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky após conversa com o Comandante das Forças Armadas, General Oleksandr Sirsky, “especialmente no que diz respeito à situação nas regiões de Donetsk e Kharkiv é diferente. Mantemos o controle em todos os lugares“Os assassinos russos estão a utilizar ativamente bombas aéreas guiadas na região de Khasiv Yar, no setor de Pokrovsk, na região de Liptse da região de Kharkiv e noutras zonas de combate”, disse Zelensky, sublinhando que esta situação reitera “a necessidade de defesa aérea, sistemas de defesa adicionais isso pode reduzir significativamente as dificuldades.” “Que os nossos soldados enfrentam e reduz a ameaça que as nossas cidades enfrentam. Isto também se aplica à preparação para a transição das nossas forças aéreas para novos caças.”

“Infelizmente, o mundo livre ainda não é eficaz na consecução destes dois objectivos. Estamos a trabalhar de forma promissora com muitos parceiros e a fazer o nosso melhor para garantir que chegue o dia em que possamos fornecer energia nacional às nossas regiões orientais e para garantir que chegue o dia em que possamos fornecer energia nacional às nossas regiões orientais. nossa região oriental. Cidades como Kharkiv e Sumy “, com especial referência aos sistemas de defesa.

Ele acrescentou: “Putin não tem nada além de terrorismo, e esta é a base de suas capacidades, e cada restrição das capacidades terroristas da Rússia é um motivo para a paz. Nossas armas funcionam para defender as posições ucranianas. Nossos esforços diplomáticos conjuntos são a favor da nossa paz. Fórmula.” O trabalho visa tornar a Rússia legalmente responsável pela guerra: tudo isto aproxima a paz.”