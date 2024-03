Um menino de 13 anos foi morto na China por três colegas que o intimidavam há algum tempo: eles iam confessar o assassinato

Um caso assustador de crime que agita as notícias China. Na região norte Handan Um ato sangrento foi cometido Assassinato: Ele é Um menino de 13 anos foi morto. Então a vida dela foi tirada dele Três de seus colegas.





China está em choque, o assassinato abalou a terra do dragão

WangE esse é o nome vítima, foi morto por três de seus colegas de classe. Os três menores foram presos, anunciou a British Broadcasting Corporation (BBC).

Quando as autoridades os interrogaram, os três inicialmente negaram ter cometido o crime um crime Mas eles então se renderam e levaram os investigadores ao parque onde estavam enterrado O corpo do pequeno Wang.





As vítimas e supostos assassinos são todos “crianças deixadas para trás”, ou seja, filhos de pais que foram trabalhar na cidade e ficaram com os avós na China rural.

Discussão entre cidadãos exigindo penas mais duras

A história abriu uma discussão sobre a questão dos crimes juvenis e gerou grande polémica entre os cidadãos nas redes sociais, com dezenas de milhares de pessoas a dar a sua opinião no Weibo e no Douyin, a versão chinesa do TikTok.

“O país inteiro está acompanhando este caso e espero que a polícia seja justa e dê uma resposta satisfatória à família”, disse um cidadão no comentário a uma postagem escrita pelo pai de Wang. Em poucas horas, a intervenção atraiu muitas curtidas, recebendo mais de 50 mil “curtidas”.





Atualmente, muitos usuários exigem punições rigorosas, embora os três presos tenham menos de 14 anos.

De acordo com a lei chinesa, menores de 12 a 14 anos só podem ser processados ​​criminalmente com a aprovação do governo. Procuradoria Popular Suprema.

Wang foi intimidado antes de ser morto

O pai da vítima disse que Wang desapareceu em 10 de março. Os investigadores acreditam que estão lidando com um caso AssassinatoEles estão convencidos de que o jovem de 13 anos foi assassinado no mesmo dia em que desapareceu.





Segundo o pai, Wang ainda estava vivo às 15h00 e, depois, às 16h10, todo o dinheiro do seu telemóvel, 191 yuans (cerca de 16 euros), foi para um dos três jovens detidos. Depois o celular foi desligado.

O advogado da família, Zhang Fanqing, disse que Wang há muito é intimidado por seus três algozes.