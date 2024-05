Aqui está o que é verdade sobre o milagre português

Vista de Lisboa

O PIB de Portugal em 2017 cresceu 2,7%, o emprego 3,2%, a dívida pública caiu mais de 4% e o défice em 2018 cairá para 1,1% do PIB. É portanto bastante razoável falar de um milagre económico na Lusitânia.

Isto se deve à política de controle rígido dos gastos públicos, que parece estar em conflito com a composição da maioria, que é formada por partidos de esquerda e de extrema esquerda..

Mas, na realidade, o quadro político português é bastante estranho: o governo é um partido socialista de partido único (e o PSOE sempre foi um dos partidos socialistas mais contrários ao comunismo) e é apoiado por grupos de extrema-esquerda apenas porque sabem que, caso contrário, reverterá para governos de direita. Por exemplo, o líder do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa, critica constantemente o governo de António Costa, queixando-se de que são prestadas demasiadas ajudas ao sistema bancário enquanto o problema das pensões não é resolvido, mas no passado domingo voltou a rejeitar essas ajudas. Uma grande parte da base do partido solicitou a retirada da coligação.

No entanto, a preocupação dos comunistas e dos seus adversários agora não é a possibilidade de um renascimento do centro-direita, que também enfrenta a derrota com dificuldades internas, mas a intenção atribuída a Costa de almejar obter a maioria. Sozinho nas próximas eleições, o que lhe permitirá esvaziar os seus aliados. Nas eleições locais parciais anteriores, os socialistas obtiveram resultados satisfatórios, enquanto os grupos anticapitalistas ficaram para trás.

Começamos a falar da “Síndrome de Mitterand” em referência ao que foi feito pelo falecido Presidente francês, que, depois de chegar ao Eliseu com o apoio do Partido Comunista Francês, o demitiu assim que conseguiu governar sozinho. O ponto de fricção mais importante na coligação continua a ser a economia: Costa respeitou os indicadores da “troika” (União Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional) e cancelou algumas das medidas mais pesadas, como a abolição da o décimo terceiro salário dos funcionários do setor público, só depois de obter a aprovação europeia e sair das medidas, violando o défice excessivo, cortou as despesas públicas e apoiou um programa de recuperação ou venda de bancos em crises, em vez de adotar uma política de aumento geral das despesas sociais. e gastos com assistência social, ele exigiu de seus aliados.

Em essência, ele continuou o caminho de recuperação já seguido pelo governo conservador que o precedeu, que já tinha conduzido o país para a recuperação económica e para a saída do programa de ajuda financeira de 78 mil milhões de dólares após 4 anos. A despesa pública continuou a ser sobretudo direcionada para a reabilitação de infraestruturas e para o apoio à renovação de edifícios, facto que mudou a face de Lisboa, mas não ainda de outros centros, mesmo importantes como o Porto.

Além disso, prosseguiu a sua política de acolhimento da migração “de pensões”, que leva milhares de reformados europeus, incluindo muitos italianos, a mudarem-se para Portugal, onde podem desfrutar de benefícios fiscais completos durante dez anos.. A construção, o turismo e o contributo desta migração “financeira” para o consumo contribuíram fortemente para o crescimento, enquanto a procura interna permaneceu fraca devido aos baixos salários. Costa já aumentou o salário mínimo, baixando-o para menos de 600 euros, o que mostra o quão baixo é o nível salarial médio no país, o que é na verdade uma das razões do aumento das exportações e, claro, da recuperação económica. No entanto, esta medida ainda não consegue alcançar impactos sociais significativos, exceto através do aumento do emprego. Mesmo nesta área, devemos lembrar que Portugal recuperou até agora apenas metade dos empregos perdidos após a crise de 2013, que ascenderam a 600 mil empregos.

Entretanto, desenvolve-se um intenso diálogo entre o governo e a oposição moderada, levando à assinatura de posições comuns sobre a descentralização e a utilização dos fundos estruturais europeus e talvez em algum momento os acordos sejam assinados numa reunião formal entre António Costa e Rui Rio, os dois líderes recentemente eleitos do partido de centro-direita (o chamado estranhamente PSD, Partido Social Democrata, porque quando foi fundado estava no comando o Exército Progressista, que impôs a “opção socialista” a Portugal). Além disso, ao apresentar o documento de planeamento para o próximo ano, o ministro da Economia, Mário Centeno, desafiou explicitamente a esquerda, argumentando que a instabilidade internacional exige a opção de contenção e controlo rigoroso da despesa, o que impede a redução das pressões fiscais sobre os salários e as empresas, o que também é necessário. 34%, uma das percentagens mais baixas da União Europeia, é o resultado de políticas adotadas pelo centro-direita no passado que se confirmaram.

o Os modelos em que Costa parece inspirar-se são os de Mitterrand na política e de Gerhard Schröder na economia, dois líderes socialistas que acabaram por romper com a extrema esquerda: mas parece capaz, pelo menos por enquanto, de concretizar os seus planos não com uma grande coligação, como Schröder, mas com apoio parlamentar da mesma extrema-esquerda. Está hoje bastante difundida a ideia de que Portugal poderia ser um modelo para a restauração da social-democracia, especialmente uma réplica italiana da experiência portuguesa, à qual recentemente aludiu expressar, Parece que não tem em conta as características portuguesas.

E não só porque há um pouco de social-democracia na receita do relançamento português, como também escreve The Economist. Em Portugal, persiste a bipolaridade fundamental entre moderados e socialistas, a alternância entre estas formações continua a ser a norma política básica, e a inclusão da extrema-esquerda na maioria (mas não no governo) é uma alternativa determinada por um determinado resultado eleitoral, mas não não alterar a essência do quadro político. Basta dizer que enquanto na Alemanha os dois partidos da coligação global estão apenas acima dos 50%, e em Itália, no governo cessante, estão bem abaixo da maioria, em Portugal os dois partidos tradicionais nunca caíram abaixo dos 70% dos votos. Votos. Além disso, as formações rivais têm um consenso que é metade do da esquerda tradicional, enquanto em Itália é o oposto.

Uma tentativa semelhante à que foi reavivada em Costa foi provavelmente uma tentativa falhada de Pierluigi Bersani há cinco anos, e agora só pode ser proposta novamente aceitando um papel largamente secundário. A verdade é que o Partido Socialista Português tem conseguido dar uma perspectiva forte à social-democracia, aspecto que representa uma espécie de excepcionalismo europeu, mostrando que é capaz de conduzir uma política pró-europeia e pró-atlântica mesmo que existam formações na maioria exigindo o Brexit, a NATO e o euro. O Partido Socialista Progressista foi consistente com a sua abordagem original, o que forçou os seus aliados a abandonar efectivamente a sua abordagem, e isto acrescenta um milagre político ao milagre económico. Mas os milagres, como se sabe, não se repetem facilmente.