Em Portugal, o governo vê um abrandamento económico em 2024 e um modesto excedente orçamental

LISBOA (Reuters) – Portugal apresentou o seu projeto de orçamento para 2024, no qual espera alcançar um excedente de 0,2% apesar de uma nova desaceleração da economia para 1,5% face aos 2,2% esperados para este ano, num contexto de juros elevados. e um declínio nas exportações para os principais parceiros comerciais da Europa.

O documento apresentado ao Parlamento pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, no qual os socialistas no poder têm uma maioria ativa, prevê que o rácio dívida/PIB atinja 98,9% no próximo ano, abaixo dos 103% deste ano.

Se estas previsões se confirmarem, esta será a primeira vez que a dívida cai abaixo do limiar de 100% do PIB desde 2009.

A União Europeia absorve cerca de 65% das exportações de bens e serviços de Portugal, e Portugal já está a sentir os efeitos negativos de um abrandamento ou recessão em alguns dos principais parceiros comerciais da UE este ano, embora o turismo registe níveis recordes.

O governo espera que as exportações – que representam mais de 50% do PIB – cresçam apenas 2,5% em 2024, face aos 4,3% este ano, enquanto o consumo privado, que representa quase dois terços do PIB, aumente 1,1%. ., como este ano. .

A inflação em Portugal, que está alinhada com a União Europeia, deverá abrandar para 3,3% no próximo ano, em comparação com 5,3% este ano.

Com a ajuda dos fundos da UE, o investimento deverá aumentar 4,1% no próximo ano, após um aumento de 1,3% em 2023.

(Traduzido por Chiara Scarsilia, editado por Gianluca Semeraro)