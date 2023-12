Carro citadino de 5.000€: um preço tão baixo para o Natal que nem vais comprar uma scooter com ele

Quer comprar um carro novo e fazer uma promoção no Natal? Essa é a melhor solução para você, custa muito pouco e é o carro que todo mundo quer para viajar com mais conforto na cidade e gastar menos.

Comprei um carro novo É uma das escolhas mais complicadas, porque significa comparar preços, características do carro e ofertas dos concessionários, bem como escolher entre ir com um carro novo ou ir para o mercado de usados. Este é um dos períodos que Melhores ofertas Em geral, os comerciantes fazem as suas ofertas mais vantajosas aproveitando o feriado de Natal.

Se o obstáculo para comprar um carro novo é sempre… Alto custoAgora chegam notícias que podem revolucionar o setor automóvel graças a um preço vantajoso e sustentável para um segmento muito vasto da população. E justamente porque está chegando NatalEste é o melhor presente que você pode dar a si mesmo e, obviamente, também economiza sua carteira.

Vamos falar sobre Um dos carros pequenos mais famosos do mundo, muito popular, um verdadeiro símbolo da produção automobilística italiana que se tornou famosa pelo seu conforto. Hoje apresenta-se numa versão híbrida que visa a sustentabilidade ambiental, que é um tema chave hoje.

Um carro pequeno que custa menos que uma scooter: isto é

Desde a sua criação, baioneta Tornou-se parte da vida de muitos italianos que o escolhem para dirigir, principalmente na cidade. Hoje, a empresa é controlada pela Stellantis e oferece carros verdadeiramente incríveis a preços acessíveis, sem esquecer a qualidade, segurança e desempenho.

O modelo de que estamos falando é Lancia Y Prata, um carro urbano com motor híbrido para reduzir as emissões ambientais. O motor é capaz de desenvolver Até 70 cv O carro também tem porta-malas de 245 litros, expansível até 820. O Lancia Y Silver tem 5 lugares.

Lancia Y, o presente de Natal perfeito: preço revelado

Resumindo, este é um carro que todos gostariam de ter e entre os seus pontos fortes está sem dúvida o seu custo. O preço de tabela é na verdade igual a 17.000 eurosMas com vários incentivos e possibilidade de financiamento, também é possível reduzir o seu custo para cerca de 15 mil euros.

Se você quer se dar um ótimo presente, corra e descubra: pode ser o presente certo para você.