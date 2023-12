Adeus ao paraíso fiscal e acabe com as deduções fiscais para estrangeiros

Portugal deixará de ser um paraíso fiscal para os reformados italianos e europeus. Aliás, a partir do próximo ano o governo de Lisboa vai pôr fim ao regime de residentes estrangeiros “não habituais”, ou seja, todos aqueles benefícios até agora garantidos aos reformados ou profissionais que optaram por transferir a sua residência para o país. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro socialista, António Costa.

as regras

A lei impõe atualmente um imposto de 20% sobre profissionais qualificados e nômades digitais e 10% sobre aposentados. Até 2020, estes últimos gozavam de isenção total do pagamento de impostos, um sistema fiscal que beneficiou muitos cidadãos estrangeiros, não só europeus, como também os próprios imigrantes portugueses que recebiam uma pensão do estrangeiro. Aqueles que já usufruem destes benefícios, como os mais de 3.000 reformados italianos que se mudaram para o sol de Lisboa para pagar menos impostos, poderão continuar a fazê-lo durante os 10 anos exigidos por lei.

O primeiro-ministro disse que manter a flexibilização no futuro “equivaleria a prolongar um grau de injustiça financeira injustificada e seria um meio indireto de continuar a aumentar os preços no mercado imobiliário”. Esta capacidade de atrair estrangeiros abastados desde 2009, ano em que entrou em vigor a primeira versão da medida, em Portugal, tem sido considerada uma das razões da subida dos preços das casas nas grandes cidades, que hoje provoca cada vez mais descontentamento . Não é por acaso que, na mesma entrevista em que anunciou a cessação da redução de impostos, Costa também falou num novo congelamento do aumento das rendas. O máximo para o ano em curso foi fixado em 2%. O primeiro-ministro disse que no próximo ano não será necessário repetir o mesmo procedimento, mas o governo está a discutir o assunto com as associações de inquilinos e senhorios.

Segundo um estudo realizado pela Fundação Portuguesa Francisco Manuel dos Santos, o custo da habitação aumentou entre 2012 e 2021 78 por cento em Portugal, em comparação com 35 por cento em toda a União Europeia. Além disso, no segundo trimestre de 2023, o aluguel médio das casas aumentou mais 11% ano após ano. Por isso, milhares de portugueses saíram às ruas de Lisboa e de cerca de vinte outras cidades do país no último sábado para exigir que o governo tome medidas para resolver o problema.

Os incentivos fiscais, destinados a atrair capital estrangeiro para o país, levaram milhares de pessoas, na sua maioria reformados italianos, britânicos e franceses, a mudarem-se para Portugal, especialmente perto de Lisboa ou no Algarve, no sul. Mais de 3.500 italianos escolheram Lisboa para pagar impostos mais baixos sobre os seus cheques de pensões. O crescimento do número de cidadãos que deixaram de trabalhar e que decidiram mudar-se para o sol de Portugal tem sido contínuo nos últimos anos: de menos de mil em 2017 para 3.555 em 2021. O subsídio recebido pelos reformados é certamente superior” Português” em comparação com o que o INPS paga noutros países: O montante total é, em média, 4.240 euros (em comparação com 216 euros na Alemanha e 289 euros em França). Mas, de uma forma geral, o valor dos cheques pagos pelo INPS aos residentes no estrangeiro ronda os 326 mil, aos quais a Fundação da Segurança Social pagou cerca de 1,4 mil milhões em 2021.

Imposto fixo italiano

Enquanto o governo de Lisboa quer fechar as fronteiras aos estrangeiros, a Itália tenta há anos, até agora sem sucesso, atrair reformados estrangeiros ricos com dedução fiscal. Mas o imposto fixo de 7% ainda não foi implementado. Este benefício atraiu, segundo os últimos dados disponíveis nas declarações fiscais relativas ao ano de 2021, apenas 268 idosos provenientes do estrangeiro, com receitas irrelevantes para os cofres do Estado (1 milhão de euros).

A medida, introduzida com a Lei Orçamental de 2019, visa especificamente competir com países como Portugal que, com a abolição de impostos e graças à redução do custo de vida e a um clima agradável nos últimos anos, têm conseguido atrair milhares de idosos pessoas do exterior. , especialmente italianos. Mas, por enquanto, os resultados foram decididamente decepcionantes. Talvez também porque os limites impostos para beneficiar do desconto – a obrigação de transferência de residência para um concelho com população inferior a 20 mil habitantes numa região sul – tornem o incentivo pouco atrativo.

Leia o artigo completo

No Il Messaggero