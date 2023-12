Duas viagens no final do ano para incentivos renovados

Em 2023, serão instalados apenas 3.122 GW de energia renovável

(Rinnovabili.it) – Os mecanismos de incentivo introduzidos em 2019 já não garantem o risco com tarifas “adequadas à sustentabilidade dos investimentos”. a razão? As mudanças trazidas pelo governo com ele Decreto-Lei sobre Segurança Energética (Decreto-Lei n.º 181/2023), está no jornal desde 9 de dezembro e, com a última lei orçamental, foi aprovada na passada quinta-feira no Senado e aguarda-se amanhã a aprovação final no Conselho. Ligue o alarme Incentivos renováveis Vem de Annie Renovabili.

Duas viagens para incentivos renováveis

No último boletim do seu Observatório FER, a Agência Nacional de Educação centrou-se sobretudo na emissão do Decreto Legislativo 181/2023: Contribuição de 10€/kW Que todas as centrais de energia renovável recém-construídas, exceto geotérmicas e hidroelétricas, com capacidade superior a 20 kW, devem pagar ao GSE nos primeiros três anos de comissionamento. A contribuição que deve alimentar uma Fundo de Compensação e Reequilíbrio Ambiental e Territorial Com o objetivo de incentivar as regiões e províncias autónomas a acolherem centrais de energias renováveis. Na leitura de Anniemeça em vez disso “Irá afectar todos os sectores do sector, todos os sistemas, sejam eles catalíticos ou não, todos os sistemas desde sistemas residenciais, terciários e industriais (em autoconsumo, em comunidades energéticas, trocas no local, etc.) até sistemas de nível de utilidade. ”.

A segunda jornada para incentivos renováveis ​​está escondida nas dobras Lei Orçamentária 2024. Uma das disposições estipula a cobrança de impostos sobre os direitos de superfície, pagos pelos proprietários das superfícies onde estão localizadas as centrais de energias renováveis. Desta forma, alerta Ani Renovabili, “À medida que as receitas do contrato de direitos de superfície sob o qual os produtores constroem fábricas diminuem, exigirão maior reconhecimento económico.”.

As disposições combinadas das duas medidas serão as seguintes: Enfraquecendo o benefício dos incentivos renováveisIsto torna os investimentos menos apropriados e, em última análise, atrasa ainda mais a corrida rumo aos objetivos de 2030. É uma corrida que, segundo a Agência Nacional de Energia, em 2023 não atingiu o ritmo necessário para respeitar as metas contidas no Novo PNIEC. Embora os estabelecimentos de 2022 sejam equivalentes aos primeiros nove meses de 2023, os números “Insuficiente para atingir as metas de 2030”

No total, em 2023, a capacidade total instalada será de 3.122 MW (2.804 MW fotovoltaicos, 305 MW eólicos e 13 MW hidrelétricos). A energia recém-conectada em 2023 aumentou 57% em comparação com os primeiros nove meses de 2022. “A taxa de novas instalações em 2023 não atingirá o limite crucial de 10 gigawatts, o que tornará mais difícil atingir as metas a serem alcançadas nos próximos sete anos.”conclui Annie Renovabili.