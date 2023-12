Aço, ferro fundido ou alumínio: descubra quais materiais são melhores e mais adequados para radiadores domésticos

A escolha de radiadores é essencial para aquecer de forma ideal a sua casa: o aço, o ferro fundido ou o alumínio são melhores?

Quando é hora de escolher

Deve ser dada especial atenção a este item porque o impacto económico de uma casa bem aquecida pode depender deste detalhe.

Dependendo do tamanho da casa, do nível de isolamento térmico, e também do número de quartos que pretende escolher Os melhores materiais para radiadores. Atualmente existem três tipos de materiais com os quais são feitos os radiadores: Aço, ferro fundido ou alumínio. Vamos conhecer as características de cada radiador para tomar uma decisão mais informada.

Aço, ferro fundido ou alumínio? Como escolher o material certo para radiadores

É importante escolher o material certo para os radiadores domésticos, porque o conforto do aquecimento doméstico depende destes detalhes. Para escolher o melhor material você precisa saber o que Características de cada um deles.

o Radiadores de aço Eles são os mais comuns. Este é um radiador económico que geralmente custa cerca de 50 euros. No entanto, este material é caracterizado por Retorno muito baixo. Isto significa que assim que o sistema de aquecimento é desligado, o líquido refrigerante arrefece muito rapidamente. Ao mesmo tempo, os radiadores de aço aquecem muito rapidamente. Esta solução é adequada para divisões pequenas que necessitam de ser aquecidas rapidamente.

o Radiadores de ferro fundidoPorém, são menos modernos que os de aço e apresentam um material que contém Maior nível de inércia. Porém, esse material demora mais para aquecer; Mas também leva mais tempo para esfriar. Os radiadores de ferro fundido são ideais para salas grandes e apartamentos mal isolados.

o Radiadores de alumínio Em vez disso, é decididamente mais leve, mesmo que o material aqueça muito mais rápido que o ferro fundido e o aço. Infelizmente, esses radiadores são fracos e menos duráveis ​​que os feitos de ferro fundido. Além disso, uma vez desligado o sistema de aquecimento, eles esfriam muito rapidamente. É por isso que recomendamos a instalação deste tipo de radiador Ambientes pequenos e bem isolados.

Por fim, vamos lembrar que também existe… radiadores cerâmicos, É especialmente bonito do ponto de vista estético. Mas este não é o único elemento útil: a cerâmica aquece muito rapidamente e tem uma inércia mais forte que o alumínio. o Radiadores cerâmicos Além disso, ocupam menos espaço do que a maioria dos radiadores e são adequados para salas de tamanho médio com bom isolamento.