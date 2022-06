Pequenos resíduos crescem e invadem rios, praias e mar

o “Lixo” Trata-se do abandono em locais públicos de pequenos resíduos como garrafas, tampinhas, sacolas plásticas, recibos, etc., mesmo que seja considerado um gesto completamente desprezível, causa danos ambientais gravíssimos. Com base em dados fornecidos por Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)Todos os anos, mais de 4,5 trilhões de bitucas de cigarro são jogadas na terra ao redor do mundo. 14 bilhões deles apenas em Itália, que são considerados alimentos errados, que são ingeridos por pássaros, arremessos, tartarugas, etc. Morte muitas vezes causada por envenenamento ou asfixia.

A campanha visa educar os cidadãos e as administrações locais sobre o “lixo”. ‘Pequenos gestos, grandes crimes’promovido Marivevo Em cooperação com Itália pat Patrocinadas Ministério da Transformação Ambiental. O projeto está programado para chegar também em Itália também em GréciaE a Portugal E a Espanhaoferece uma gama completa de iniciativas de mobilização local que, seguindo a experiência recente de Trieste, incluirão Salerno (24 de junho – 1 de julho), Pescara (22-28 de julho) H Viareggio (26 de agosto – 1 de setembro). Para a ocasião, além de uma forte fixação visual, alguns voluntários vão distribuir bolsos e cinzeiros reutilizáveis ​​feitos de plástico reciclado enquanto apresentam atividades educativas e de limpeza na praia. A iniciativa, além de seu relançamento offline e online por meio de outdoors e campanhas digitais respectivamente, proporciona interação com Sistema de inteligência artificial “Marina” Graças a ele, as pessoas poderão aprender mais sobre esse fenômeno e como combatê-lo.

na frente do assistindo Baseado em Evita Duas start-ups italianas também participaram. especialmente, JustOnEarth Utiliza tecnologia avançada de monitoramento do ambiente por satélite que, graças à inteligência artificial, interpreta as imagens de satélite fornecidas ao projeto “Copérnico” A partir deAgência Espacial EuropeiaCom uma precisão de 98,3%. RachelEles, por sua vez, reformulam essas informações tornando-as facilmente utilizáveis ​​por meio de sistemas interativos de visualização de dados.

Graças à combinação destas tecnologias, todos poderão contribuir para a prevenção e gestão do problema do “lixo”. Por outro lado, os cidadãos dos respetivos municípios terão acesso, através do dispositivo, à plataforma dedicada www.piccoligesti.eu que conterá “Mapa de Dados Abertos Digitais” Para sua cidade onde você pode relatar a presença de bitucas pequenas e resíduos. Por outro lado, as administrações locais terão acesso a informações de monitoramento por satélite e relatórios de cidadãos para melhorar o planejamento dos serviços de limpeza das ruas.