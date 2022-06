Sanam leva para casa o primeiro de dois navios de regaseificação gás-gás que permitirão ao nosso país usar GNL para substituir as importações de metano da Rússia. O grupo liderado por Stefano Venier anunciou que fechou um contrato de compra Unidade de armazenamento e regaseificação No qual trabalha desde que o governo italiano, após a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro, decidiu se retirar de Moscou. A Snam and Golar Lng Limited – lê-se na nota enviada pouco depois das 7h30 do dia 1 de Junho – assinou um contrato de aquisição, pelo Grupo Snam, de 100% do capital social da Golar Lng NB 13, que detém o único activo que é a armazenagem e conversão de gás em gás (FSRU) do navio de retorno “Golar Tundra”, US$ 350 milhões (cerca de € 330 milhões). O negócio foi aprovado pelo conselho de administração da SNAM em 30 de maio.

Venier: maior segurança e versatilidade Construído em 2015, tem capacidade de armazenamento de cerca de 170.000 metros cúbicos de GNL e capacidade de regaseificação de 5 bilhões de metros cúbicos anuais, cerca de um quinto do gás que importamos da Rússia. Com a compra da Golar Tundra – comentou o CEO Stefano Venier – a Snam dá um passo decisivo para promover maior segurança e diversificar o abastecimento energético da Itália, em linha com sua missão. O papel do novo FSRU em favor do país será essencial: ele sozinho poderá contribuir com cerca de 6,5% da demanda, tornando a capacidade de regaseificação gás-gás italiana mais de 25% da demanda. A Sanam concluiu a transação de forma rápida e eficaz em um mercado altamente competitivo e com oferta escassa. No mundo existem 48 FSRUs já preparados para a regaseificação gás-gás, apenas 25 têm capacidade semelhante e a maioria estava em uso antes da guerra. READ Uma investigação de comércio interno foi conduzida contra três imperadores - Nerd4.life

Permissões pendentes Enquanto estiver pronto, o Golar Tundra não estará pronto para operação imediata. Falta ainda o local onde estaria localizado (estamos falando de Piombino onde a Snam começou a fazer pesquisas e Ravenna, onde ocorreram as primeiras reuniões e as várias hipóteses de ancoragem estão sendo avaliadas, editadas) e mandatos. O DL Aid Act agiliza o processo: demora no máximo 120 dias a partir da apresentação de um pedido a um comissário que ainda não foi nomeado pelo governo. Espera-se que o FSRU comece a operar na primavera de 2023, após concluir o licenciamento, o processo regulatório e os negócios de construção necessários para se conectar à rede de transmissão, descreve o memorando. O trabalho mais importante é o tubo que transporta o metano regaseificado para a rede. Quanto mais próximo o navio estiver da costa, mais curto ele será e menos tempo levará para fazê-lo. A premissa é colocar o petroleiro em determinadas áreas do porto por um período limitado de um ou dois anos para permitir a construção de um duto mais longo.

Envio de navio Onde estará a Golar Tundra antes de entrar em operação? O vendedor, Golar Lng, o alugará por uma taxa do grupo San Donato Milanese para uso como transportador. A Snam também está em processo de compra de um segundo FSRU de tamanho semelhante, que – a empresa anunciou – está atualmente em negociações exclusivas (não com a Golar Lng, editor) e que deve ser concluída até o final de junho. Mediobanca foi assessor da SNAM no negócio que foi anunciado a 1 de junho

