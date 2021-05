Previdência, cheques anti-engano por autoridades fiscais reduzidas são ativados: um bilhão vai para o exterior

Mais Informações

RegulamentosFora Sobre Pensões no exterior. A nova fase de verificação da existência de beneficiários que não residem na Itália para os anos de 2020 e 2021 estava programada para ser lançada em janeiro, mas devido a pandemia Adiado para maio: investigações de rotina foram interrompidas desde 2012 Doença do coronavírus Visa reduzir o risco de fazer pagamentos indevidos. E assim por diante Ardiloso, Que geralmente é confiável para destinatários falecidos, que aproveitam os pagamentos ininterruptos aos beneficiários desaparecidos para coletar as quantias. Existem cerca de 350 mil Aposentados italianos Residir no exterior. Os pagamentos ao exterior valem mais de 1 bilhão de euros. Sob o farol neste ponto, 100.000 aposentados na Europa (63.487), África (cerca de 3.800) e Oceania (mais de 32.000): Em média, explicam os técnicos da Corporação de Previdência Social, investigações sobre estar em vida levam à descoberta de um único não merecido pagamento A cada dez. Portanto, estima-se que as verificações em curso, que afetam pouco menos de um terço dos aposentados do outro lado da fronteira, levarão à descoberta de cerca de dez mil pensões falsas.





As avaliações são feitas diretamente pelo Citibank, o banco responsável pelo processamento de pagamentos fora da Itália, que nos últimos dias enviou aos beneficiários certificados completos de retorno para verificar sua presença em vida. Os formulários devem ser devolvidos ao remetente até outubro, caso contrário, o pagamento será feito em dinheiro em uma agência da Western Union e, em caso de incobrável, será suspenso a partir de novembro. Durante a emergência, as certificações exigidas em 2020 de outros 131 mil aposentados no exterior (distribuídos entre os EUA, América do Sul, Ásia, Europa, África e Oceania) também foram descontinuadas.

As investigações dirigidas a este grupo de beneficiários tiveram que ser concluídas até fevereiro, a fim de poder interromper os pagamentos que ainda não eram devidos em abril, mas então foi escolhida uma curta prorrogação de três meses, que terminou em 7 de maio. Os cheques iniciados em 2020 incluem 97.193 aposentados italianos apenas no continente americano: O pagamento dos certificados ainda não recebidos no processo será suspenso em julho, segundo o INPS. A verificação da existência de reformados que recolhem pensões no estrangeiro em vida reveste-se de particular importância para a instituição, visto que a dificuldade de obtenção de informação completa, atualizada e oportuna sobre o falecimento de pensionistas os expõe a um risco real de desperdício de dinheiro público. Os pedidos de certificação enviados para aposentados residentes na Europa, África e Oceania, excluindo Escandinávia e países do Leste Europeu, se enviados em janeiro, como inicialmente previsto, teriam produzido os primeiros terminais dos pagamentos já neste mês.

Hoje, há um prazo de quatro meses para certificar a existência na vida: ao contrário do que acontecia no passado, os aposentados não precisam se apressar para preencher e devolver formulários, decisão tomada para evitar agredir escritórios consulares, filantropos ou autoridades locais no período em que continua a ser necessário evitar reuniões perigosas. Cerca de dois terços dos aposentados no exterior residem na Europa: muitos sucumbiram a transações fiscais favoráveis ​​oferecidas pela Grécia, Portugal, Ilhas Canárias, Albânia e Chipre. Cerca de 80% das pensões que o Citibank paga em nome do INPS têm um período de contribuição de menos de 10 anos na Itália.