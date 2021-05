Cashback, o que aconteceu nessas horas é sem precedentes

Cashback, sexy na Itália a essas horas. O que aconteceu é simplesmente ridículo e deixa todos sem palavras

Última mania de Dinheiro de voltaEm termos de astúcia, ele vem da Toscana, que não tem precedentes. A invenção vem especificamente de Bagno a Ripoli, uma cidade de 25.000 habitantes em Florença. Aqui, relatórios nacionais, feitos até por um homem 110 taxa de gasolina de 0,06 € cada É sempre óbvio usar o mesmo cartão de crédito.

A tomada de Aquila Energy estava marcada para o último domingo à noite. A pessoa simplesmente puxou o carro e deu início a um ciclo exaustivo entre a bomba, a estação de propulsão automática e o código PIN a ser inserido. Tudo isso, como se sabe, para chegar aos famosos, agora infames, 1.500 euros Super bônus para os primeiros 100.000 usuários com o maior número de transações. Muitas vezes acontecia que notícias desse tipo eram gravadas, mas fazê-lo 110 vezes é simplesmente ridículo.

Cashback, o mais recente movimento astuto de futilidade

Uma situação que acabou prejudicando quem quisesse reabastecer com honestidade e pagar com cartão, por um motivo muito específico conforme explicado pelos dirigentes Mirko Cappini e Alessandro Reggi: “Além de proibir a estação por muito tempo – relatam eles – ela acabou encerrando um monte de recibos. Com isso, não foi possível reabastecer ninguém mais tarde e pagar com cartão”.. Bloco inteiroAté a manhã seguinte.

Esta é uma situação que coloca a questão dos perpetradores no centro de grande parte da polêmica. Porque se trata de anúncios e promessas líquidas do Ministério da Economia no momento Não há medidas Nada como “cheira”. Depois de um mês e meio da conclusão, há quem comece a acreditar que essas são no final Eles vão se safar também.

Não só é algo completamente bobo e incorreto para aqueles que agiram honestamente e, no final das contas, não receberiam a recompensa, no entanto Uma terrível zombaria do estado Isso acabaria legalizando uma fraude contra ele. Uma mensagem muito perigosa pode passar, razão pela qual esperamos uma lotação máxima pelo menos quando os jogos acabarem e quando o ranking final for publicado.