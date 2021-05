Alberto Fernandez em Roma: “Resolva o problema da dívida sem prejudicar os argentinos”

O presidente argentino, Alberto Fernandez, voltou à sua terra natal depois de uma viagem pela Europa. Foi uma jornada decisiva, com o objetivo de encontrar apoios internacionais para evitar o pesadelo da inadimplência e, assim, conseguir fazer frente aos prazos de 2021 com os credores internacionais, especialmente com os países do Clube de Paris, que têm prazo. No final de maio.

O pedido, pelo menos no papel, é simples: a Argentina quer pagar juros da dívida a taxas semelhantes às aplicadas em outros países (e, portanto, cerca de 1%), eliminando a sobretaxa de 2% paga por países que solicitaram créditos máximos sem garantia adequada , como os Aprovados pelo governo anterior de Maurizio Macri. Portanto, se a proposta, que soma US $ 1,3 bilhão em juros, for aceita em 2021, a Argentina pagaria cerca de US $ 450 milhões.

Em Portugal, Espanha e França se reuniram com as mais altas autoridades institucionais, incluindo o rei espanhol Felipe VI, e na quinta-feira no Vaticano com o Papa Francisco. Em Roma almoçou com o Presidente da República, Sergio Mattarella, e foi recebido por Mario Draghi.

No Vaticano, o encontro a portas fechadas entre os argentinos durou 20 minutos, em um encontro complexo após a recente aprovação da lei do aborto.

«Focaram-se também na situação do país – indica o comunicado de imprensa oficial da Sala de Imprensa da Santa Sé – com especial referência a alguns problemas como a gestão da emergência epidémica, a crise económica e financeira e o combate à pobreza, assinalando, neste contexto , a grande contribuição que a Igreja Católica deu e continua a incluir ”.

Mas talvez o encontro mais importante do presidente peronista tenha sido realizado no Hotel Sofitel, a dois passos de Villa Borghese, com a diretora executiva do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, que então participou de um seminário no Vaticano com a Economia Argentina Ministro, Martín Guzmán, que poderá receber A oportunidade de conversas informais.

No encontro com o diretor do Fundo Monetário Internacional, o presidente argentino, que se considera “pragmático”, está satisfeito. “Foi uma reunião muito produtiva; nunca tive a oportunidade de conhecer Kirstalina Georgieva e falamos com franqueza.” Fernandez reitera: “Declarei que quero resolver o problema da dívida externa”, mas especifico, encontrando um caminho que não significa punir os argentinos que estão passando por maus bocados com a pandemia e que têm dificuldade em colocar a economia em ordem ”.

Em relação à taxa de juros mais 2% de “sobrecargo” como é chamada na Argentina, o presidente continua a informar no lobby: a Georgieva “Eu contei a ela sobre as conversas com líderes europeus”. Descobri que ela é “uma mulher que tem plena consciência da situação em que se encontram o mundo, a Argentina e a América Latina”. O desejo «é chegar a um acordo o mais rápido possível. Mas não qualquer acordo. “

“Estou sempre otimista e ansiosa para chegar a um acordo – continua Fernandez – com os termos indicados. Ela é muito compreensiva, e falamos também sobre DEGs (Direitos Especiais de Saque), e sobre estender esses direitos a países de renda média como o nosso , e eles mostraram o seu apoio. “.

“O inquilino da Casa Rosada considerou a viagem“ muito proveitosa ”, especialmente“ o facto de a Europa nos apoiar na questão das sobretaxas, de o G20 estar a discutir temas como o referido por Mario Draghi e de Macron estar a ouvir-nos . Necessidades no Clube de Paris. “Outra peça do quebra-cabeça está faltando: o encontro da próxima semana com Angela Merkel, depois do qual o presidente argentino espera” cobrir o cenário europeu “.