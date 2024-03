Olbia terá 117 conexões, Cagliari 81

Pronto para ir. A temporada de voos de verão começa oficialmente hoje, mas para ver um afluxo de turistas em linha com os números dos anos anteriores, teremos que esperar mais algumas semanas. Nos escritórios do Aeroporto de Elmas, estimaram o tráfego em 65-70 mil passageiros no fim de semana de Páscoa, sendo esperados outros 62 mil nos aeroportos do norte da Sardenha..

dados – O “verão 2024”, que vai até outubro, verá Olbia ultrapassar Cagliari na ilha: pela primeira vez – pelo menos se reduzirmos a comparação com o passado recente – O Costa Smeralda terá mais voos, 117 contra 81 no aeroporto da capital. Nos últimos dias foi lançado o plano de viagens de verão, sem muito alarde. Uma rede reduzida em relação a 2023: 31 ligações nacionais (acima das 41 de há um ano), 48 ligações internacionais (acima das 50), 20 transportadoras (acima das 23) e uma ligeira diminuição da oferta de lugares (4.160.000 no total).

Destinos – No Aeroporto de Cagliari, a Ryanair terá participação majoritária na programação de verão: 20 destinos internacionais e 18 nacionais, com grande destaque em investimentos e rotas para 2023. Rotas internacionais: Bruxelas, Budapeste, Carcassonne, Cracóvia, Dublin, Düsseldorf, Frankfurt, Gotemburgo, Baden, Londres, Madrid, Malta, Nuremberga, Palma de Maiorca, Paris, Porto, Poznań, Sevilha, Valência e Viena. Nacionais: Bari, Bérgamo, Bolonha, Catânia, Cuneo, Génova, Milão, Nápoles, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Rimini, Roma, Torino, Trieste, Veneza e Verona. A Volotea oferece cinco destinos internacionais: Atenas, Barcelona, ​​​​Bilbao, Marselha e Nantes. EasyJet confirma voos para Basileia, Genebra, Lyon, Londres Gatwick e Paris Orly. As únicas inovações no plano internacional são as oferecidas pela Iberia, que voará para Madrid em pleno verão, e pela Dolomiti Airlines com um voo para Frankfurt.

no norte – Oferecer um aeroporto de Olbia mais vibrante, que “será enriquecido com treze novos produtos e duas novas companhias aéreas”, confirma o comunicado de apresentação da temporada de verão. O “desembarque” mais importante é o da Ryanair, que vai abrir dez voos (Bérgamo, Bolonha, Bruxelas, Copenhaga, Cracóvia, Londres, Paris, Trieste e Viena). Também estreou pela BA City Flyer, subsidiária da British Airways, que conectará Olbia a Edimburgo. E mais uma vez: a Volotea vai expandir a sua oferta de voos com França, acrescentando que Brest e a empresa alemã Eurowings vão activar a ligação com Hannover. Também se espera que o Coral Riviera no Aeroporto de Alghero cresça, “graças à rica oferta que inclui trinta e duas ligações, incluindo quinze ligações nacionais e dezassete internacionais que ligarão o aeroporto noroeste a doze países da Europa, além da Itália”. Também aqui a Ryanair terá o maior número de rotas: o novo voo será para Frankfurt.

