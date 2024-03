Supermercados abertos na Páscoa de 2024: lista e como encontrá-los

Roma, 31 de março de 2024 – Caça Supermercados abrirão no Domingo de Páscoa de 2024. Não há muitas lojas que atendam aos retardatários de última hora, mas algumas redes também manterão as portas fechadas no dia 31 de março. Abaixo tentamos pintar um quadro de supermercados abertos na Páscoa.

Muitos supermercados estarão fechados por ocasião da Páscoa (Baraem)

Bam

Muitas lojas BAM estarão abertas na Páscoa, enquanto algumas localidades estarão abertas apenas por meio dia. O horário de funcionamento de cada mercado individual pode ser consultado diretamente no site Pampanorama.it acessando a seção “Lojas”, inserindo o código postal da cidade em questão e clicando na seção “Aberturas Excepcionais”.

Mercado de centavos

Penny Market também permanecerá fechado. Um arquivo PDF está disponível na página inicial 'pennymarket.it' que lista os horários de abertura e fechamento de sites individuais durante todos os feriados de Natal.

Carrefour

Quase todos os supermercados e supermercados Carrefour fecharão as portas na Páscoa. Alguns funcionarão durante meio dia, permanecendo abertos ao público das 7h30 às 14h, com horários disponíveis diretamente no site carrefour.it. Aqui, acessando a seção “Pontos de Venda e Distribuidores”, você encontrará informações.

Conad

A Konad pretende abrir muitas lojas na Páscoa, de norte a sul. Acessando “conad.it” em “Lojas e folhetos”, você encontra o horário de funcionamento.

Aldi

Todas as lojas da rede Aldi também fecham na Páscoa.

o gigante

Todos os supermercados Il Gigante estão abertos metade do dia, das 8h30 às 13h. Para verificar se o ponto de venda mais próximo está aberto, os horários estão disponíveis no site Ilgigante.net: basta aceder à página inicial na secção “Ponto de Venda” secção “Vendas” e clicar em “Aberturas de férias”.

Doutor em medicina

Para saber o horário de funcionamento dos supermercados Md durante a Páscoa, o melhor é olhar diretamente no site, e ir até a seção “Lojas”.

Celeiro

Todos os supermercados Co-op estão fechados no Domingo de Páscoa. Para maior verificação, você pode acessar o site “coop.it” e conferir o horário de funcionamento clicando em “Lojas e Promoções”.

família

Os supermercados Famila estão seguindo um caminho muito parecido: fechando todas as lojas na Páscoa.

longo

Todos os pontos de venda da rede Esselunga também estarão fechados no dia de Páscoa.

Lidl

As venezianas de todos os supermercados Lidl também foram fechadas.

Bennett

A abertura dos supermercados Bennett não segue um padrão uniforme. Para verificar se o ponto de venda mais próximo está aberto, é melhor consultar o horário de funcionamento no site bennet.com e ir até a seção “Ponto de Venda”.

sobre

O mesmo destino acontecerá com todos os supermercados Ali, que fecharão na Páscoa.

Eurospin

Todas as lojas da rede Esselunga também fecham na Páscoa.

Desespero

Não há relatos de aberturas atípicas na Páscoa, pelo que todos os pontos de venda deverão permanecer fechados. O melhor é conferir diretamente no site nos próximos dias, acessando a seção “Lojas”.