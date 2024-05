Gravação e transcrição: Com estas aplicações (muito simples), escrever textos e mensagens torna-se muito rápido

Quer gravar e transcrever ao mesmo tempo? Basta baixar esses aplicativos: eles são fáceis de usar.

Muitas pessoas tentam aprender a usar um smartphone o mais rápido possível. Em particular, eles querem descobrir todas as funções “secretas”. Vamos falar sobre aqueles que podem torná-lo mais interessante do que o esperado.

Especialmente se você estiver procurando por alguns recursos bastante exclusivos. Tudo que você precisa são as informações para entender como fazê-lo. Mas há um emprego que cada um de nós procura. Vamos falar sobre um Permite gravar e transcrever ao mesmo tempo.

Esta é uma ideia muito interessante que interessa a todos. Porém, não é possível fazer isso apenas pelo seu smartphone. Na verdade, aplicações específicas são necessárias e servirão exatamente para isso. Mas qual aplicativo pode nos ajudar nessa situação?? Continue lendo para descobrir: a ferramenta de hoje irá ajudá-lo.

Você poderá gravar e transcrever com este app: é a melhor ideia do momento

O aplicativo que nos permite fazer isso é Google para salvar informações. Estamos falando de um serviço que funciona com todos os sistemas operacionais. Portanto, ele pode ser baixado basicamente em qualquer lugar. Ele permite gravar e transcrever conteúdo, para que você possa obter o texto instantaneamente. Você não precisará gastar horas escrevendo do zero enquanto ouve o áudio. Ou um vídeo desconfortável que pode desperdiçar muito tempo.

O Google Keep também tem outro recurso adicional. Transmite textos perfeitamente e com margem de erro muito baixa. Isso significa que é muito difícil que o serviço falhe: é importante ter isso em mente. No entanto, você não pode criar gravações de áudio na sua área de trabalho. O processo é proibido única e exclusivamente para smartphones. Mas isso não é problema porque é melhor fazer pelo celular.

Na prática, o Google Keep funciona de forma bastante simples. Basta tocar no pequeno ícone do microfone e começar a falar. Assim que terminar a gravação, você verá o texto na parte superior e o áudio incorporado na parte inferior. Você terá acesso a ambas as opções, para poder personalizá-las como desejar. Títulos, cores, detalhes, etc. podem ser adicionados instantaneamente. Isso é tudo que você precisa saber sobre o Google Keep. Baixe agora porque é divertido de usar.