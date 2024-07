Perseidas 2024, como e quando ver meteoros

Horário de verão, época das estrelas cadentes. Como acontece todos os anos, a data retorna com as mágicas “Lágrimas de San Lorenzo”, os meteoros de agosto conhecidos como Perseidas. Um dos acontecimentos astronómicos mais esperados do ano, consegue despertar a curiosidade e o interesse do grande público, graças ao período de verão e férias, que poderá passar sob céu limpo e escuro.

Quando você vê estrelas cadentes?

A tradição liga este fenómeno ao martírio de San Lorenzo, que segundo a tradição foi queimado na grelha em 258, cuja memória é celebrada no dia 10 de agosto e de onde deriva o nome popular da esquadra; No entanto, está ativo durante vários dias (entre 17 de julho e 24 de agosto, com um rápido “colapso” após o máximo) em torno do verdadeiro pico de visibilidade, que nestes dias cai entre 11 e 13 de agosto. No máximo, podem ser observados em média até 100 meteoros por hora, desde que sejam observados na segunda parte da noite. O ideal é que as observações sejam feitas em um local escuro, pois a luz artificial reduz significativamente o número de meteoros visíveis. Não há necessidade de telescópios ou outros dispositivos, pois o olho nu é, sem dúvida, ideal para captar os clarões repentinos desses rastros de luz, graças à vista panorâmica natural.

O que são Perseidas?

A chuva Perseidas originou-se do cometa Swift-Tuttle, descoberto em 1862. Foi o astrônomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli (o “pai” dos canais de Marte) quem, no século 19, estabeleceu uma ligação entre meteoros e um cometa. , um mecanismo de utilidade geral para enxames. Este fenómeno ocorre especificamente quando a Terra passa perto da intersecção entre a sua órbita e a órbita do cometa em questão, e assim “mergulha” na nuvem de poeira que este último plantou ao longo do seu percurso em torno do Sol, penetrando muito rapidamente na atmosfera terrestre, queimando devido ao atrito, deixando assim sua marca característica no céu. Isto revela assim que não são as estrelas que estão “caindo”, mas sim as migalhas do referido cometa. Swift-Tuttle é uma estrela regular, retornando aproximadamente a cada 135 anos. O último clipe data de 1992. Meteoros podem ser observados em todas as noites claras do ano, mas é possível ver um número maior deles em conjunto com esses encontros “tropicais” especificamente, quando há uma quantidade maior de poeira pronta. . Para entrar na atmosfera. Nesses casos, falamos em chuvas de meteoros: apenas as chuvas que ocorrem em agosto são as mais populares, mas há outras de grande importância ao longo do ano.

O nome Perseidas deriva da posição ocupada pelo radiante no céu, ou seja, o ponto a partir do qual os meteoros aparecem em perspectiva: neste caso eles se dirigem para a constelação de Perseu, o famoso herói do romance. Céu de outono. Porém, os meteoros aparecem por todo o céu: idealmente, ao traçar os caminhos das Perseidas para trás, eles convergem justamente no radiante, cuja posição muda moderadamente ao longo dos dias. Você pode decidir olhar para a constelação de Perseu, que fica a meia altura a nordeste no final da noite, e que também está localizada em uma grande área do céu, ou simplesmente deitar no chão e assim caminhar. em direção ao zênite, ou centro do céu.

A diferença entre os diferentes “vinhos”.

Como explica o astrofísico Gianluca Masi localização No Projeto Telescópio Virtual, embora seja um fenômeno recorrente, nem todos os “antigos” são iguais. O número de meteoros realmente visíveis, embora sempre interessante (com pelo menos 50 meteoros por hora perto do máximo), sofre flutuações significativas. Primeiro, as chuvas mais intensas são aquelas próximas ao retorno do cometa, que fornece poeira “fresca” em seu caminho. Além disso, pode acontecer que durante o período de atividade máxima das Perseidas, a Lua esteja presente, talvez perto da fase cheia, com um impacto negativo significativo na visibilidade dos meteoros. Por exemplo, no ano passado, por volta da data máxima, era visível durante toda a noite, tornando-se uma intrusão mortal.

O céu fica visível no dia 12 de agosto, às 2h30 (Imagem do Projeto Telescópio Virtual)



Depois de um 2023 favorável, as condições para observação das Perseidas permanecerão favoráveis ​​para 2024. Na verdade, a Lua será nova no dia 4 de agosto, enquanto se espera que atinja o máximo entre 11 e 12 de agosto: na noite do dia 11, o nosso satélite , que não chegou até o primeiro quarto, pouco depois das 23h, sai do céu. Ficou completamente escuro durante o resto da noite, o horário mais conveniente para observar meteoros. Podem ser observados a qualquer momento, tendo em conta que na segunda parte da noite ocorre um aumento significativo da atividade dos meteoros, já que ao amanhecer o observador está na parte da Terra que avança ao longo da sua órbita em direção à poeira do cometa, e, portanto, é como se ele estivesse vendo “pelo pára-brisa” e não pela “janela” traseira do nosso planeta. Além disso, ao amanhecer a chuva radioativa estará alta no céu. Portanto, esta condição, além do pôr da lua, garante bons resultados.

O olho nu e a câmera

Como dissemos, a observação a olho nu é sem dúvida preferível, embora seja importante escolher um local de observação o mais longe possível da poluição luminosa, o verdadeiro inimigo da observação do céu e da evidência desastrosa de um enorme desperdício de energia eléctrica.

Qualquer pessoa com uma câmera capaz de exposições relativamente longas pode tentar capturar as Perseidas mais brilhantes sem dificuldade. As chances de sucesso dependem de vários fatores, como a área do céu enquadrada na foto, o brilho da lente utilizada e a sensibilidade ISO adotada. Quanto maior o campo de visão, maior a chance de interceptar o impacto de um meteorito. Lentes ultra-wide (com distância focal inferior a 20mm) e lentes “olho de peixe” são excelentes nesse sentido, principalmente se tiverem bom brilho (maior que f/4). É útil definir a sensibilidade da câmera para ISO 800/1600, que é compatível com o ruído da câmera. Assim, as imagens são coletadas sequencialmente, cada uma com exposição de 30/60 segundos (verifique o quão escuro está o fundo do céu, dependendo da poluição luminosa local), talvez indicando a direção da radiação.