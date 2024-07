Cientistas, “O perigo é grande” | A cada segundo que passa, os humanos correm perigo: você pode morrer ao ser esmagado – CUENEWS

O crescente problema dos detritos espaciais e os esforços das organizações para reduzir o seu impacto na Terra.

Todos os dias, sem perceber, milhares de pequeninos Detritos espaciais Eles chovem no chão. Estas partículas microscópicas, provenientes de Asteróides E Cometasacumulam até atingirem um total de aprox. 40 mil toneladas de poeira todo ano. No entanto, não são apenas as partículas invisíveis que preocupam: é a presença de detritos maiores provenientes delas. Satélites que foram desligados E outros detritos espaciais estão a tornar-se uma ameaça crescente.

Nas últimas décadas, houve um aumento dramático na Missões espaciais Isso levou à propagação de detritos na órbita da Terra. Atualmente, estima-se que existam aproximadamente 3.000 satélites foram desativados Que giram em torno do nosso planeta, junto com Milhares De outros pedaços de detritos espaciais. Esses detritos podem permanecer em órbita durante anos, representando um risco tanto para os satélites ativos quanto para as missões espaciais em andamento.

Um dos principais problemas é representado Grandes fragmentos Que pode retornar à atmosfera terrestre de forma incontrolável. Enquanto a maioria dos pequenos detritos queima, pedaços maiores podem sobreviver ao atrito atmosférico e atingir a superfície da Terra. A superfície da Terra. A chance de alguém ser atingido por um desses fragmentos sempre foi considerada muito baixa, mas o aumento no número desses fragmentos tem sido muito baixo Lançamento espacial Isso tornou necessário reconsiderar os riscos.

Com um aumento Atividades espaciaisNo entanto, a possibilidade de acidentes relacionados com detritos espaciais está a aumentar. Isso levou os cientistas a desenvolver modelos matemáticos complexos Prevendo caminhos de fragmentos de detritos e estimar áreas de impacto potencial. Um estudo recente, publicado na revista “Nature Astronomy”, revelou dados alarmantes sobre os riscos a que a população mundial está exposta.

Possibilidade de impacto de detritos espaciais

Segundo o estudo, a probabilidade de um acidente causado por detritos espaciais é muito maior do que se pensava anteriormente. Usando modelos matemáticos avançados, os pesquisadores estimaram que nos próximos dez anos existe a possibilidade de isso acontecer 10% Que alguém poderia ser Atingido por estilhaços De detritos espaciais. Embora este risco ainda seja relativamente baixo, é suficiente para suscitar preocupações entre os especialistas do setor.

A análise também destacou que regiões do mundo localizadas em latitudes meridionais, por exemplo Lagos, Nigéria, Jakarta, Indonésia E Daca em Bangladesh, correm três vezes mais riscos do que cidades do norte, como Moscovo, Pequim ou Nova Iorque. Isto se deve ao aumento da densidade populacional nas regiões sul, o que aumenta a probabilidade de impacto no caso de retorno descontrolado de detritos espaciais.

Possíveis soluções para reduzir riscos

Felizmente, existem técnicas que podem reduzir significativamente o risco de efeitos. um de Solução E a “passivação” Seguidor Nave espacialO que envolve a expulsão de qualquer energia restante (como baterias ou combustível) assim que o veículo completar sua missão. Isto reduz a possibilidade de explosões ou reentrada descontrolada. Outra opção é agendar Satélites Para que eles se movam para órbitas mais baixas quando sua órbita terminar vida operacional, Certificando-se de que ele queime completamente ao reentrar na atmosfera.

Além disso, ela adora empresas EspaçoX A empresa está desenvolvendo foguetes reutilizáveis ​​que geram menos detritos, reduzindo o risco de colisões. As organizações internacionais também estão trabalhando para resolver o problema. para’Agência Espacial Europeia (ESA) Planeja uma missão para capturar e remover detritos espaciais usando um robô de quatro braços. Até o Nações unido Diretrizes para mitigação de detritos espaciais publicadas em 2010, que foram aprimoradas em 2018. No entanto, essas diretrizes não são obrigatórias e não possuem Força jurídica internacional Isto torna essencial uma estreita cooperação global Negocie de forma eficaz o problema.