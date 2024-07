Qual é o carro mais bonito? Nem Lamborghini Miura nem Ferrari Dino: ChatGpt dá a resposta, destrói todos

Hoje falamos com vocês sobre aquele que é considerado o carro mais bonito de todos os tempos pelo ChatGPT, que comparou algumas joias superlativas.

A Itália é um país que pode se orgulhar de ter produzido os carros mais bonitos do mundo, e os carros do passado ainda hoje são muito procurados pelos colecionadores. Ferrari é referência absoluta em carros de luxoMas é preciso dizer que outras marcas como Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo E baioneta Eles fizeram a sua parte, embora alguns deles, hoje em dia, estejam longe dos seus padrões habituais.

Os carros de luxo italianos são joias absolutas, que já estiveram à frente do resto do mundo até em termos de desempenho. Na ordem que apresentaremos a vocês, que foi criada por ChatGPT, Above é um carro que também escreveu a história do automobilismo, que hoje, nas poucas edições que restam, é vendido aos homens mais ricos do planeta por milhões e milhões de euros. Vamos descobri-los um por um.

O carro, aqui está o que há de mais lindo na inteligência artificial

Ferrari 250 GTO: Como muitos de vocês podem imaginar, está no topo da classificação geral, o carro dos sonhos que também venceu as 24 Horas de Le Mans, as 12 Horas de Sebring e muitas outras corridas lendárias, e que foi produzido entre 1962 e 1964 movido por um motor V12 de 3 litros com 300 cv, pode atingir velocidade máxima de 280 km/h, o que não é ruim para um modelo com mais de 60 anos.