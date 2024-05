O truque para parar de sofrer com o carro vem do iPhone – Corriere.it

Os sintomas variam de suores frios a sonolência, náuseas e até vômitos. Na Itália, 15% da população sofre com isso Portanto, ele deve evitar ler, por exemplo, a tela do seu iPhone ou iPad, pois Ambientes em movimento e conteúdos bastante estáticos geram mensagens contraditórias Tanto através dos órgãos de equilíbrio (sistema vestibular e labirinto) localizados no ouvido interno, quanto através do que o olho envia ao cérebro. Na prática, os olhos que olham para a tela sinalizam ao cérebro que estamos parados, enquanto nossos outros sentidos enviam um sinal de movimento, resultando em um desequilíbrio que pode ter efeitos muito perturbadores e representa uma forte limitação de movimento.

Os pontos se movem na tela

Então a Apple pensou Aproveite as vantagens de sensores como GPS e acelerômetros no iPhone e iPadPara determinar quando o usuário está sentado no banco do passageiro do carro e ativar, através desta função, Pontos animados na tela acompanham as mudanças no movimento do carro. Quando o carro avança, desacelera ou vira para a direita ou para a esquerda, os pontos em ambos os lados da tela se movem na mesma direção e, Segundo os engenheiros de Cupertino, eles podem reduzir a ocorrência de enjôo. Na verdade, seria melhor para quem sabe que sofre desta doença evitar ler, jogar ou ver vídeos durante as viagens, e ainda mais se ligar o smartphone ao carro através do CarPlay.