Vítima abandonada de marketing e jogadores ignorantes, não menospreze – Multiplayer.it

com Facebook Voltamos a um dos vícios mais antigos do setor, a criação de preconceitos sobre um título a partir de pressupostos completamente errados, demonstrando pela enésima vez que não entendemos muito sobre como os videogames, especialmente os jogos em terceira pessoa, são desenvolvido. A culpa é principalmente do editor Materiais promocionais Muito cedo, mas agora também aqueles que acompanham a indústria de jogos há alguns anos, leram muito jogadoras E os insiders devem saber que o que é mostrado sobre o jogo anos antes do lançamento real pode ter pouca relevância para a versão final, pois o desenvolvimento ainda não entrou naquela fase de polimento final e otimização onde são tomadas as decisões mais difíceis, que é, o que cortar e o que deixar.

Portanto, um Forspoken passou por desconto? Corretamente, deve-se dizer que foi melhorado. Não sabemos as circunstâncias em que a primeira filmagem foi gravada, mas imaginamos que naquela época a equipe de desenvolvimento ainda não havia começado a reduzir para permitir que o jogo rodasse no PS5. Além disso, é provável que nem todos os sistemas de jogos tenham sido implementados e, portanto, havia mais recursos gráficos gratuitos do que realmente disponíveis. Resumindo, os vídeos serão gravados com uma textura ainda longe da resolução que os gráficos testaram.

Assim, o verdadeiro problema não é tanto o downgrade, mas a vontade de adiantar o jogo muito cedo, talvez devido aos acordos entre Square Enix e Sony, relacionado ao console PS5 exclusivo. A Sony precisava de algo next-gen para mostrar em seus eventos, a Square Enix era tudo sobre o dinheiro, que imaginamos que não era muito, e quem ficou com o clássico fósforo aceso na mão foi a equipe de desenvolvimento, que agora viu-se criticado com acusações de que estragaram os gráficos. Isso é o que acontece em todas as produções desse tipo.

Além disso, o trabalho feito parece muito bom no geral, pois de acordo com a demo o mecanismo do jogo parece ser capaz de gerenciar o fluxo de uma grande quantidade de dados sem grandes problemas, com movimentos muito rápidos do herói ao redor de um mapa. Aliás, vale também considerar o fato de que o gamer mediano, assim como muitos observadores profissionais do setor, consideram apenas aqueles jogos de grande apelo como “tecnicamente excelentes”, sem considerar todos os aspectos que realmente compõem a qualidade técnica. lado. Mas isso, como dizem, é outra história.

A esperança é que Forspoken não pague por preconceitos devido à má administração de marketing e seja razoavelmente julgado pelo que é (não precisa ser agradável, mas ter esse fardo já não começa muito bem).

Let’s Talk It é uma coluna de opinião diária que oferece um ponto de partida para discussão sobre as notícias do dia, um pequeno editorial escrito por um membro do conselho editorial, mas que não representa necessariamente a linha editorial do Multiplayer.it.