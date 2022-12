Primeiro FPS positivo, mas não estelar, a atingir o Xbox Game Pass – Multiplayer.it

Menos de 24 horas após o lançamento, o alto na vida Está feito, dando-nos a oportunidade de ter uma ideia das impressões da imprensa internacional sobre este excêntrico shooter para a Xbox Series X|S. S, One, PC e Game Pass criados por Justin Roiland, co-fundador de Rick and Morty. no momento estou primeiras filas (infelizmente poucos) positivomas também existem algumas tentações.

Estas são as avaliações de High On Life atualmente disponíveis online:

Era do Xbox – 90

Monstro Vinha – 90

80- Deus é obcecado

Jogo Rant – 80 (4 de 5 estrelas)

Economia de conteúdo – 80 (4 estrelas de 5)

GamexPlain – (Sem classificação, “Adorei”)

Craptor – 80

Vale a pena jogar – 75

Em breve – 75

Destruição – 55

Mas por que isso? – 30

No OpenCritic, a avaliação média de High on Life é 74 No momento da redação deste artigo. No entanto, tenha em mente que apenas cerca de dez análises são contadas no momento e várias publicações importantes estão faltando: a Squanch Games aparentemente só enviou cópias para a imprensa na sexta-feira, então é claro que muitos críticos ainda estão dissecando o conteúdo do jogo.

Aqueles que deram um voto positivo a High on Life as Worth Play apreciaram o humor negro que caracteriza o título Squanch Games e acharam a mecânica de tiro e exploração suficientemente satisfatória, embora não particularmente inovadora. Vários travamentos e bugs também foram relatados, que esperamos que sejam corrigidos nos próximos dias.

No geral, High on Life é uma aventura sólida e um jogo de tiro em primeira pessoa. A ação é emocionante e as lutas contra chefes são frustrantes em dificuldade, mas satisfatórias quando você as derrota. Uma área para descobrir segredos e você gostaria que houvesse mais ambientes para explorar . É tudo com a longevidade, mas apenas se você for um fã de humor. Mesmo que não seja, vale a pena experimentar a aventura pelo menos uma vez “, afirma nossa análise do Tech Raptor.

Mas por que isso? Em vez disso, ele estragou o jogo com uma pontuação de 3 em 10. Ele não suportava a tagarelice constante de armas falantes expressas pelo próprio Justin Roiland e também achou o jogo decepcionante em todos os sentidos.

Qualquer um que não esteja entusiasmado com a ideia de ter Roiland constantemente tagarelando em seu ouvido por doze horas seguidas provavelmente achará irritante a necessidade constante do jogo de se impor ao jogador. Adicione a isso o combate sem inspiração, a exploração frustrante e a falta de qualquer outra coisa para oferecer aos jogadores, High on Life é uma das experiências mais irritantes, derivadas e exigentes em anos.

High on Life estará disponível amanhã para Xbox Series X | S, Xbox One e PC. Também será incluído no catálogo do PC e do Xbox Game Pass.