MIUI 14: Aqui estão as atualizações da Xiaomi para o Android 13

2022 é o ano da estreia de Androide 13 “Tiramisù” está sendo adotado por um dos produtores Xiaomibem como muitos telefones Samsung, OPPO, OnePlus, Realme e vivo, incluindo seus Interface MIUI 14. nós testemunhamos estréia oficial Pela Google, antecedido pela primeira fase de testes beta, e entre 2022 e 2023, a atualização estável vai começar a ser lançada pelas várias marcas do mercado Android. Depois de descobrir oficialmente todas as novidades da grande atualização da Xiaomi, aqui está o lista de formulários que receberá nos próximos meses.

Última atualização: dezembro de 2022

Nota: Atualmente, a Xiaomi começou a lançar a atualização para o Android 13 com base no MIUI 13.2, enquanto para o MIUI 14 será necessário esperar até o final de 2022 / início de 2023.

Aqui estão os smartphones Xiaomi, Redmi e POCO que serão atualizados para MIUI 14 e Android 13

Novidades MIUI 14

Como toda grande atualização, a Xiaomi desenvolveu o MIUI 14 que inova em diferentes aspectos, desde o estético mais popular até o funcional, e introduz novas configurações de personalização, interação, privacidade e segurança. Mas não vou me alongar muito porque você pode encontrar tudo emartigo personalizado.

O que há de novo no Android 13

Premissa: o Android 12 tem sido uma das grandes atualizações mais importantes que o Google lançou nos últimos anos, e não há grandes transtornos com o Android 13. Estamos falando de uma atualização que corrige e melhora o que já foi visto na versão anterior, com alguns menores, mas não necessariamente triviais para esta finalidade. Especialmente do ponto de vista gráfico, o Android 13 não muda muito em relação ao Android 12, mesmo que o MIUI da Xiaomi desempenhe um papel muito importante nisso. O sistema foi enriquecido material vocêAgora com a possibilidade de escolher entre várias nuances de cor.

O Android 13 apresenta suporte nativo para LE Áudio Bluetooth E a capacidade de definir idiomas diferentes para aplicativos específicos, em vez de permitir que o idioma do sistema se aplique a todos. Além disso, o usuário poderá escolher se deseja ou não permitir que o aplicativo envie notificações quando for iniciado pela primeira vez, ao invés de ter que intervir posteriormente. Em termos de privacidade, entre as novidades do Android 13, há uma importante proteção de exposições. Em vez de dar permissão ao aplicativo para acessar todas as fotos e vídeos na memória, a API Photo Picker permite apenas o acesso aos arquivos que escolhemos.

Modelos a serem atualizados

Vimos destacar este artigo: quais smartphones Xiaomi, Redmi e POCO receberão a atualização para Android 13 com MIUI 14 ou 13.2? Abaixo, você encontrará uma lista com os modelos que confirmaram ter recebido a grande atualização e quais você deve receber, dependendo do que política de atualização Implementado pela Xiaomi. Obviamente, continuaremos a atualizá-lo, para adicionar (ou excluir) modelos que estão excluídos da lista por enquanto e que a Xiaomi pode decidir atualizar.

Bolor MIUI 13.2 China / Índia estável MIUI 13.2 Global / EEA estábulo MIUI 14 beta Interface MIUI 14 China/Índia está estável Xiaomi Xiaomi 12 ✔️ ✔️ ✔️ Janeiro Xiaomi 12 Pro ✔️ ✔️ ✔️ Janeiro Dimensões do Xiaomi 12 Pro ❌ ✔️ Janeiro Xiaomi 12 Lite ✔️ Xiaomi 12X ✔️ Xiaomi 12T Telefone Xiaomi 12T Pro Xiaomi 12S ❌ ✔️ Janeiro Xiaomi 12S Pro ❌ ✔️ Janeiro Xiaomi 12S ultra ❌ ✔️ Janeiro Xiaomi Mi 11 ✔️ Xiaomi Mi 11 Pro ✔️ Xiaomi Mi 11 Ultra ✔️ Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G ✔️ Xiaomi 11 Lite 5G NE Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11i Hypercharge ❌ Xiaomi Mi 11X ❌ Xiaomi Mi 11X Pro ❌ Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Ultra ❌ Xiaomi Mi 10S ❌ ✔️ Xiaomi CIVI 2 Xiaomi CIVI ❌ ✔️ Xiaomi CIVI 1S ✔️ ❌ ✔️ Xiaomi 11T ❌ Telefone Xiaomi 11T Pro ❌ Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro ❌ Xiaomi Mix 4 ❌ ✔️ Xiaomi Mix Fold 2 ❌ Janeiro Xiaomi Mi Mix Fold ❌ placa xiaomi 5 abril Xiaomi Pad 5 Pro ❌ abril Xiaomi Pad 5 Pro 5G ❌ abril Xiaomi Pad 5 Pro 12,4″ ❌ abril recupera telefone Redmi K50 ❌ ✔️ Janeiro redmi k50 pro ❌ ✔️ Janeiro redmi k50 ultra ✔️ Janeiro Redmi K50 para jogos ❌ ✔️ Janeiro telefone Redmi K50i ❌ telefone Redmi K40 ❌ ✔️ redmi k40 pro ❌ ✔️ Redmi K40 Pro+ ❌ ✔️ Redmi K40 para jogos ❌ ✔️ Telefone Redmi K40S ✔️ ❌ ✔️ Notas Redmi 12 Redmi Note 12 Pro/Pro+/Descoberta Redmi Notas 11 ❌ Notas Redmi 11 4G ❌ Notas Redmi 11 5G ❌ Notas Redmi 11NFC ❌ Redmi Notas 11 Pro ❌ Redmi Notas 11 Pro 5G ❌ ✔️ Notas Redmi 11 Pro + Notas Redmi 11 Pro + 5G ✔️ Redmi 11S Notas ❌ Notas Redmi 11S 5G ❌ Redmi Note 11SE ❌ Notas Redmi 11T Redmi Note 11T Pro ✔️ ❌ ✔️ Notas Redmi 11T Pro + ✔️ ❌ ✔️ Notas Redmi 11E ❌ Redmi Note 11E Pro ❌ Notas Redmi 10 ❌ Notas Redmi 10 5G ❌ Redmi Note 10 Pro ❌ Notas Redmi 10 Pro 5G ❌ ✔️ Redmi Note 10 ProMax ❌ Redmi Note 10S Redmi Note 10T ❌ Notas Redmi 10T 5G ❌ redmi 10 telefone redmi 10 2022 Telefone redmi 10 prime Telefone Redmi 10 Prime 2022 Redmi 10 power phone telefone Redmi 10A telefone Redmi 10C painel redmi abril um pouco PEQUENO F4 ❌ PEQUENO F4 GT ❌ PEQUENO F3 ❌ PEQUENO F3 GT ❌ PEQUENO X4 Pro ❌ PEQUENO X4 GT ❌ Pequeno X3 Pro PEQUENO X3 GT ❌ Pequeno M5 PEQUENOS M5s PEQUENO M4 5G ❌ PEQUENO M4 Pro ❌ PEQUENO M4 Pro 5G ❌ PEQUENO M3 Pro 5G ❌

