Hideo Kojima assistiu ao jogo Squid e comentou sobre a série de TV Netflix em sua originalidade usual – Nerd4.life

Hideo KojimaComo um bom fã de cinema e séries de TV, assista jogo de lulaShow da Netflix. O criador japonês então usou sua conta no Twitter para explicar o que está pensando. Ele obviamente fez isso em seu estilo usual autenticidade.

aqui está Mensagem de Hideo Kojima, que você pode ver no formato original no tweet abaixo: “Terminei de assistir o jogo Squid. Minha impressão antes de assistir foi [simbolo del quadrato]. Até o final do segundo episódio, foi minha impressão [simbolo del triangolo]. Em vez disso, conforme os episódios progrediam, eu vi que [simbolo dell’ombrello bagnato] Várias vezes e agora que terminei de assistir também não vejo [simbolo della X] Não [simbolo del cerchio]. Eu vejo uma série de [simbolo della stella] em uma sequência. [simbolo del polpo]”

Digamos que, sem assistir à série Netflix, o comentário de Hideo Kojima sobre o Squid Game não tenha sentido. Programa de TV era muito agradecido do público mundial e é um dos mais comentados nesse período.

Netflix Ele também teve que alterar algumas cenas do jogo Squid, já que o número do telefone de uma mulher da série apareceu e milhares ligaram. Além disso, a série já se tornou um jogo, embora não oficial: Roblox agora inclui um jogo dedicado ao Squid Game.