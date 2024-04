Custa muito comprar uma placa gráfica? Há quem os construa em casa: novas tecnologias

O custo das placas gráficas está começando a subir novamente e as GPUs estão ficando cada vez mais caras: alguém está resolvendo o problema construindo uma em casa.

se O mercado de consoles está em altaS e líder Sony E Nintendo Continuando a vender milhões de unidades todos os anos, a razão é simples: criar um Computador Jogos custam dinheiro 3 vezes mais Mesmo o design mais poderoso que pode ser feito no mercado após 6 meses será sempre substituído por um design com melhor desempenho.

O problema com os jogos para PC é que as empresas que produzem a unidade central de processamento (CPU), a unidade de processamento gráfico (GPU), a RAM e o disco rígido Eles estão constantemente desenvolvendo novos dispositivos para trazer ao mercadomelhorando e superando os principais produtos de alguns meses atrás, mesmo que sejam os que você produz.

O que alimenta este círculo vicioso é a concorrência feroz neste sector e a necessidade de não ficar para trás, mas Os jogadores são os que pagam o preço, que quase sempre é encontrado em computadores nos quais os videogames não funcionam em todo o seu potencial. A única maneira de um entusiasta ter certeza de que seu console é superior aos outros em termos de resultados é fazê-lo.Compra contínua de novas peçasJogo não vale a pena.

Placa gráfica de alto custo? Há quem contorne criando eles mesmos

O custo dos componentes do PC é realmente muito alto, ainda mais para os componentes top de linha que acabaram de ser lançados. Não há dúvida de que as GPUs estão no topo das classificações de custosque em casos extremos pode custar milhares de euros, que é o preço pelo qual se podem criar dois designs completos, médio e baixo.

Entre as razões pelas quais as placas gráficas são tão caras está também Um enorme duopólio AMD-Nvidia. Se é verdade que as duas empresas líderes neste sector terceirizam a construção a empresas terceiras, permitindo efectivamente versões customizadas dos seus GPUs, também é verdade que a infra-estrutura das placas gráficas depende delas.

A única empresa que tenta desafiar este duopólio e oferecer uma alternativa viável é a Intel (já líder na indústria de CPU). Já há algum tempo, na verdade, Intel decidiu produzir unidades de processamento gráfico que não estão integradas em seus processadoresI, o preço é definitivamente inferior ao da concorrência e os resultados são animadores, embora sejam inferiores em termos de desempenho aos da concorrência.

Também existem pessoas como o desenvolvedor Dylan Barrie, que construiu ele mesmo a GPU do zero. Desenvolvedor de software para a indústria de jogos há 12 anosBarry começou a trabalhar em sua GPU há 4 anos Ele concluiu seu trabalho recentemente e o nomeou FuryGPU.

Este é um cartão Gráficos compatíveis com sistemas operacionais E a Componentes modernos, mas com poder limitado. Atualmente, de fato, a primeira versão do FuryGPU só é capaz de rodar videogames em alta resolução produzidos na década de 1990, ou seja, aqueles que foram os primeiros a explorar a modelagem 3D poligonal.