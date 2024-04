RAM TRX: Dirigimos uma picape V8 com mais de 700 cavalos de potência

Você vê alguns aqui – Muitas vezes, os automóveis são adquiridos com base em necessidades muito específicas, para dar lugar a uma família alargada, por exemplo, ou para reduzir o consumo ao mínimo se percorrer muitos quilómetros. Mas nem sempre é esse o caso, especialmente se você tiver Lindo cofrinho cheio E você quer satisfazer o desejo de possuir algo que praticamente ninguém tem: é por isso que há quem coloque um esportivo ou talvez um carro na garagem americano, daqueles que normalmente não podem ser vistos no Velho Continente. E que veículo exemplifica melhor o clichê dos veículos “Yankee” do que uma picape enorme com um V8 de 6,2 litros superalimentado como um carro? Aríete TRX?

Pode ir a qualquer lugar (o tamanho permite) – Fabricado em Michigan por bateruma marca da Stellantis Galaxy dedicada ao design de picapes e outros veículos de trabalho TRX Não é apenas um veículo comercial em termos de preço e componentes mecânicos: na América custa cerca de US$ 100 mil comImportadoOs impostos e custos de aprovação para o nosso país tornam-se aprox. 160.000 euros Alguns concessionários lidam com carros não importados oficialmente para a Europa. A esse preço, que é comparável a muitos carros de luxo e SUVs, Aríete TRX Oferece todo o espaço e praticidade de uma picape enorme (592 cm de comprimento, 224 cm de largura e 206 cm de altura), além da mecânica fora da estrada “Poderoso e puro” com estrutura lateral, marchas mais baixas e pneus todo terreno 325/65/R18 de 35 polegadas Absorção de impacto Controlado eletronicamente pela Bilstein, é tão resistente que permite que um SUV muito pesado (pesando cerca de 3 toneladas a seco) salte entre dunas.

Um “monstro” sob o capô – Mas o verdadeiro herói da experiência de condução, pelo menos até encontrar espaços ilimitados longe do asfalto onde se pode andar a toda velocidade, é motorO mesmo 6,2 litros V8 Com o Dodge Charger Challenger e o Charger Hellcat, aqui está algo que pode ser melhorado 712 cv e 880 Nm Do casal. Potência impressionante e em alguns aspectos inutilizável numa picape tão grande, mas que permite acelerar de 0 a 100 km/h em pouco mais de 4 segundos e atingir uma velocidade máxima (autolimitada, naturalmente) de 160 km/h. o voz Este motor V8 americano tem duas válvulas por cilindro excitante em todas as velocidades e é combinado com o forte chiado do enorme compressor volumétrico que retira o ar das grandes entradas de ar no capô, específicas deste modelo.

Como é feito e como funciona – Dentro Aríete TRX É uma verdadeira sala de estar: há muito espaço para todos os cinco passageiros que desfrutam de muito espaço de arrumação e de uma elevada qualidade geral de acabamento e montagem, com diferentes materiais macios para o painel de instrumentos e painéis das portas. Acompanhando os tempos Tecnologia a bordo, com grande display do sistema multimídia no centro do painel, painel digital e todos os mais importantes assistentes eletrônicos de direção. Mas qual é a sensação de dirigir um carro tão grande e diferente em nossas estradas, muitas vezes estreitas e congestionadas? TRX RAM sabe dar Muita diversão Mesmo deste lado do oceano? Todas as respostas podem ser encontradas em vA ideia está abaixo.