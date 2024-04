Adeus Antonia, dona do bar Tertulia em Bérgamo

“A partir de hoje vocês distribuirão sorrisos e café do Paradise Bar. Olá Antonia, nós amamos você.” O bar Tertúlia em Galeria Fanzago em Bérgamo A morte do proprietário foi anunciada nas redes sociais, Antônia Zucchetti Ele perdeu ontem. Antônia, De nimbro Ela e o marido, Antonio Galli, abriram o café com a loja solidária criada em agosto de 2020 pela cooperativa social “Progetto 79” fundada pelo casal.

“A ideia do lugar veio da minha filha”, lembra Antonio, “que voltou de um campo antimáfia na Sicília. Estávamos hesitantes no início, mas depois encontramos impulso. Não nos limitamos a vender produtos Libra como pensávamos inicialmente, pois transformamos o local em um café repleto de livros e gente bonita. Agora precisamos continuar a missão da Antonia de ajudar o próximo, acolhendo-o e fazendo-o sentir-se bem. Ele sempre fez isso durante toda a vida.” A colega Maria, que sempre esteve com Antônia na gestão do restaurante, fica impressionada: “Sempre éramos três: eu, Laura (outra colega, a editora) e Antônia. Mas ela era a alma de tudo. Sempre capaz de conquistar clientes, enche a sala com seu brilho. Levarei sempre no coração a sua generosidade e preocupação pelos outros. Agora temos que descobrir o que fazer sem ela.”