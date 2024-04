Os melhores aplicativos gratuitos para gravar áudio usando seu smartphone

É possível gravar conteúdo de áudio através do seu smartphone tanto em aparelhos iPhone quanto Android graças a aplicativos que os próprios fabricantes dos aparelhos disponibilizam gratuitamente. Alternativamente, aplicativos de terceiros são encontrados nas principais lojas.

Às vezes você pode precisar Grave áudio com seu smartphone. Seja um lembrete, uma ideia para um novo projeto, uma conversa para não esquecer (peça permissão ao entrevistador) ou um trecho de uma música tocando na TV ou no rádio para usar como toque de celular… Pode haver muitos motivos pelos quais você deseja gravar áudio. Felizmente, você não precisa coçar a cabeça para a esquerda e para a direita procurando um aplicativo para smartphone que possa fazer isso. Muitos fabricantes de smartphones oferecem seus aplicativos pré-carregados em seus dispositivos. Outras vezes, os fabricantes oferecem seus próprios aplicativos que não são pré-carregados, mas podem ser baixados na loja do seu dispositivo. Você não encontra nada melhor, são aplicativos oficiais, gratuitos e sem anúncios.

Porém, se alguém não estiver satisfeito com esses aplicativos oficiais, é possível encontrar aplicativos alternativos na loja do seu smartphone, mas preste atenção ao fato de que esses aplicativos podem ser gratuitos porque suportam anúncios ou podem ser pagos.

Como gravar áudio usando seu smartphone

Proprietários de smartphones maçãPortanto, os usuários do iPhone podem usar o aplicativo oficial.Memorandos de vozDa Apple para gravar áudio usando o iPhone. O aplicativo pode ser encontrado na Apple App Store, mas não há necessidade de baixá-lo, pois ele vem pré-carregado no iOS. Este aplicativo também está disponível no iPad (iPadOS) e no Apple Watch (WatchOS), para que você possa gravar áudio através do smartwatch no pulso com transferência de arquivos e depois para um iPhone ou iPad conectado.

Quanto ao hardware AndroidTodos os principais fabricantes de smartphones oferecem um gravador de voz pré-carregado. Alguns fabricantes oferecem, mas não vem pré-carregado, deve ser baixado manualmente na loja do seu smartphone.

Começando como fornecedor líder de smartphones Android, Samsung Oferece seu próprio aplicativo “Voice Recorder”, disponível para seus dispositivos Galaxy: não apenas smartphones, mas também tablets e smartwatches. Neste último caso, você pode instalar o aplicativo no seu Galaxy Watch para gravar áudio do seu pulso enquanto transfere as gravações para um smartphone ou tablet Samsung Galaxy conectado. O aplicativo Samsung em smartphones também oferece funcionalidades Converter áudio em texto, que basicamente transcreve as palavras que o programa detecta em arquivos de áudio. Além disso, em dispositivos com Galaxy AI, este aplicativo oferece uma função chamada “Assistente de Transcrição”.

Mesmo em smartphones Huawei E Xiaomi Está disponível um gravador de voz integrado, como em smartphones Android de outras marcas. Quase todos os aplicativos de gravação de áudio para smartphones funcionam da mesma maneira: depois de abri-los, basta pressionar o botão do ícone vermelho para iniciar a gravação de áudio através dos microfones embutidos no dispositivo. Os arquivos de áudio são salvos e armazenados localmente no dispositivo, e alguns aplicativos também permitem editar as gravações para remover quaisquer partes. As gravações podem ser acessadas a partir do próprio aplicativo ou de um arquivo compactado e geralmente podem ser encontradas dentro da pasta chamada 'Vozes'.

Aplicações alternativas

É possível encontrar aplicativos alternativos aos aplicativos oficiais de gravação de áudio na loja do seu smartphone – a App Store no iPhone e a Play Store no Android. Basta pesquisar como “Gravador de som“,”Gravador de som“,”Gravador de som'ou'Memorando de voz'. No entanto, não recomendamos o uso de aplicativos de desenvolvedores terceiros se eles não forem bem conhecidos. Isso ocorre porque é difícil determinar como as informações registradas são utilizadas pelos aplicativos.

Se você realmente não deseja optar por aplicativos de terceiros, os aplicativos mais populares para iPhone e iPad podem ser encontrados no aplicativo Store.Gravador de voz – Voz“Por Hue Nguyen,”registrado“por Turbokey Studio e”Gravador de somPor TapMedia Ltd. Para dispositivos Android, no entanto, você pode encontrar a Play StoreCortador de música, editor de áudio“,”Gravador de voz MP3“,”Gravador de voz fácil' E 'Gravador de voz e áudio'. Esteja ciente de que muitos desses aplicativos contêm anúncios e compras no aplicativo.