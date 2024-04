Não há dúvida de que é o aeroporto mais pontual da Itália: é exatamente isso

Você sabia que o aeroporto mais pontual da Europa está localizado na Itália? Vale a pena escolhê-lo se você pretende viajar de avião para evitar atrasos ou surpresas desagradáveis.

O aeroporto italiano registou o melhor índice de pontualidade considerando o último mês de julho de 2023.

O aeroporto mais preciso

Se você está planejando uma viagem de avião, pode ser útil saber qual aeroporto da Itália é o mais pontual. Está localizado na região norte e obteve o melhor índice de precisão calculado em julho de 2023. Pronto para saber o nome? Este é um aeroporto Milão Bérgamo.

Um recorde não só italiano, mas também europeu. O Aeroporto de Milão Bergamo foi eleito o aeroporto mais pontual graças ao relatório da Hopper Inc., agência especializada na compilação de relatórios sobre atrasos e cancelamentos em aeroportos. Os dados foram coletados por Guia Oficial de Aviação. Este último é um banco de informações e análises que analisa o desempenho de aeroportos e companhias aéreas.

O período de referência foi aquele Os primeiros dez dias de julhoEste foi um período em que o tráfego aéreo em todos os céus europeus foi muito difícil. Na verdade, os atrasos atingiram entre 60 e 70% em alguns grandes aeroportos europeus. Além dos atrasos, o cancelamento de vários voos teve um impacto negativo no tráfego aéreo.

Neste cenário, o Milan Bergamo foi o aeroporto que melhor conseguiu lidar com a situação. Os atrasos nos voos foram de apenas 3%. Quanto aos cancelamentos de voos, apenas um voo em cada cem partidas foi remarcado. Dublin e Madrid também estão entre as cidades mais pontuais da Europa.

Outros aeroportos que primam pela pontualidade

Na Itália, o aeroporto também prima pela pontualidade Milão MalpensaDe acordo com dados coletados pela Flightstats. Scalo Milanese está classificado em 19º lugar no ranking mundial da Europa. Seguido na Itália por Nápoles, Palermo e Turim. O ranking, composto por 101 aeroportos, é ocupado por Roma, Fiumicino, Bolonha e Veneza. Mas o último do ranking é o pequeno aeroporto de Florença.

Entre os aeroportos com pior desempenho na Europa, Bruxelas destaca-se com cerca de 78% dos voos atrasados. Frankfurt (68%), Eindhoven (67%) e Londres Luton (66%) não tiveram melhor desempenho. Amsterdã também foi adicionada com 61% dos voos atrasados ​​no mesmo período.