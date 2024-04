Máxima segurança e conforto, e o preço é incrível

Se procura um excelente capacete para as suas aventuras de moto, veio ao lugar certo. Aqui estão todos os detalhes sobre as novidades.

Quem quer viver uma experiência única pedalando da melhor forma conta com roupas e acessórios de alto nível, entre os quais o capacete também merece sua importância. Hoje vamos contar novidades exclusivaspara um produto completamente diferente dos concorrentes comerciais, ainda que o preço tenha sido claramente afetado, atingindo números muito elevados que o tornam um produto premium.

Hoje em dia, têm-se feito grandes progressos no estudo de um capacete que consiga aliar qualidade e segurança, de forma a proteger da melhor forma contra choques e impactos. Os capacetes são os itens mais capazes de salvar vidas e evitar sérios danos quando você perde o controle da sua moto. Se você quer segurança absoluta, deve focar no Scorpion EXO GT SP Air. Vamos descobrir em detalhes.

Capacete, vamos descobrir o Scorpion EXO GT SP Air

No site”Dueruote.itFoi descrito um novo capacete de motociclista verdadeiramente incrível, que pode ser perfeito para entusiastas que desejam uma experiência de ponta em veículos de duas rodas. Estamos falando do Scorpion EXO GT SP Air, um nome complicado, mas que esconde tecnologias de ponta e segurança de alto nível. Foi apresentado informalmente na EICMA em novembro passado e agora foi finalmente revelado.

É um capacete que cabe na colecção Gran Turismo Sports, e é claramente de maior valor, como veremos mais tarde pelo seu preço. Um de seus pontos fortes é o novo invólucro da série APEXQue são criados combinando diferentes materiais. Isso inclui carbono termoformado 3K Twill, bem como fibra de vidro.

Como você pode ver na foto postada aqui, há links claros para a pista, embora ela também seja perfeita para a estrada. O design é muito elegante e também diferenciado pelo excelente isolamento acústico de que está equipadoAssim, você pode desfrutar de uma experiência de direção confortável, protegida de ruídos altos. No interior predomina o veludo, muito envolvente e respirável, e o que marca a diferença é o sistema Airfit, que se adapta perfeitamente ao formato do seu rosto.

O fecho Double-D de titânio não pode faltar, assim como o sistema de intercomunicação pré-equipado, que lhe permitirá comunicar com segurança quando estiver no selim. Os preços são bastante altos e começam em 469,90 para a versão difícilCom uma ampla gama de cores para escolher.

Encontramos, em particular, Metal Black, Matt Black, Matt Black Pearl, Pearl White e Celestial Mat Blue. Por 499,90, está a versão mais extrema, a Graphics, disponível na Augusta, Techlane e Touradven. Claro, não é um item econômico, mas garantimos que você sentirá a diferença com os capacetes tradicionais.