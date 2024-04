WhatsApp, 3 configurações que você deve alterar imediatamente

Se você quiser ter mais privacidade no WhatsApp, deverá alterar três configurações.

Muitos usuários desconhecem completamente todas as informações pessoais que fornecem no aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo. Por esse motivo, selecionamos alguns “remédios” para que você possa usar o WhatsApp da forma mais segura possível.

1) Oculte sua foto pessoal

Ao configurar o WhatsApp, além de inserir seu nome, você normalmente também carrega uma foto de perfil. A partir daí, qualquer pessoa com o seu número poderá ver esta foto, não apenas seus contatos.



Para alterar esta opção: Vá em Ajustes > Privacidade > Foto do Perfil.



Aqui você encontrará quatro opções para quem pode ver sua foto de perfil: Todos, Meus Contatos, Meus Contatos Exceto…, Ninguém.

Se você tiver apenas amigos entre seus contatos, selecionar “Meus Contatos” será suficiente. Fora isso, você também pode optar por não compartilhar sua foto de perfil com ninguém ou não carregá-la diretamente.

2) Ocultar visto pela última vez

Se a opção não estiver desabilitada, todos poderão ver quando foi a última vez que você se conectou via WhatsApp.



Quando você recebe uma mensagem, há três marcas de seleção diferentes que exibem informações diferentes para o remetente. Uma marca de seleção cinza indica que a mensagem foi enviada. Duas marcas de seleção cinza indicam que a mensagem chegou. Duas marcas de seleção azuis significam que você leu a mensagem. Esta última opção não é ideal para quem deseja mais privacidade. Se você não quiser mostrar o recibo de leitura:

Vá para Configurações > Privacidade > Visto pela última vez e online.

Na seção “Quem pode ver meu último visto”, selecione “Ninguém”

A única desvantagem é que a partir de agora você não receberá confirmações de leitura por meio de marcas azuis nas mensagens que enviar.

3) Ocultar quando estiver online

Selecionar “Como visto pela última vez” na seção “Quem pode ver quando estou online” removerá a opção de outras pessoas verem quando você estiver online.

Aviso: se você decidir excluir o compartilhamento de localização, o acesso ao armazenamento ou as fotos, poderá perder recursos importantes. Por exemplo, você não poderá mais enviar fotos, usar a câmera interna ou compartilhar sua localização.

Para proteger ainda mais seus dados, também recomendamos o seguinte: