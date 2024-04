Um ex-desenvolvedor diz que o PS5 Pro tornará mais fácil fazer melhorias nos jogos

PS5 Pro Ele foi projetado para permitir que os desenvolvedores façam isso Incorporar melhorias com mais facilidade No jogos Já em produção: é o que afirma um veterano da indústria de jogos que trabalhou em séries como The Elder Scrolls.

O desenvolvedor explicou isso, um convidado do podcast Broken Silicon PlayStation 5 Pró Não será muito mais poderoso que o modelo atual porque os engenheiros precisam de tempo para planejar as próximas revisões de hardware.

Portanto, os jogos atualmente em desenvolvimento já foram financiados Não será difícil aumentar as especificações técnicas destes projetos Para garantir que eles aproveitem o maior potencial da suposta atualização de meia geração.