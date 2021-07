DOOM Eternal: problemas de atualização do PS5, Bethesda está trabalhando neles

Menos de um dia atrásAtualização de console de última geração para DOOM Eternal, o que permite que você aproveite ao máximo o poder PlayStation 5 e Xbox Series X | s Para melhorar a exibição gráfica ou adicionar efeitos como Ray Tracing. Mas para os usuários da Sony, as coisas não correram muito bem.

Atualização de 1 de julho – Bethesda e id Software estão cientes dos problemas que a Europa e Austrália estão tendo com a atualização DOOM Eternal para PS5, a empresa está trabalhando nisso e em breve será possível atualizar sem problemas.

Como costuma ser o caso no PlayStation 5, as horas após a estreia da atualização foram problemáticas e poucos foram capazes de atualizar para um jogo de tiro em primeira pessoa grátis. Felizmente Betesda imediatamente correu para o abrigo Durante a noite, tudo foi resolvido postando um produto na PlayStation Store para o reembolso da atualização. Mas isso não é tudo, depois de baixar e instalar a nova versão do DOOM Eternal, os jogadores descobriram que não há como fazer a transferência entre as versões. Progresso da campanha, que deve ser reiniciado desde o início, ao contrário da versão Xbox, que usa o mesmo arquivo salvo para todas as versões.

Esperando para ver se a empresa implementará uma correção para apoiar a transferência de arquivos, lembramos que em nossas páginas você pode encontrar as evidências em Como atualizar o DOOM Eternal gratuitamente no PS5 e no Xbox Series X | S e PC.