Outlaws & Legends, gameplay apresentado com novo trailer – Nerd4.life

Hood: bandidos e mitos Mostre o seu de novo Jogar Com um novo Trailer do filme Projetado para ilustrar a mecânica por trás de uma jogabilidade PvPvE interessante com uma vibração medieval.

Em 10 de maio, Hood: Outlaws & Legends é inspirado em uma lenda Robin Hood Para contar a história de uma equipe de bandidos que se opõe a um estado tirânico.

No jogo, seremos capazes de tirar proveito das habilidades distintas de muitos Elegante Personagens para mergulhar no mapa, fugir dos guardas e pegar o saque.

Mas tenha cuidado: nossos oponentes também terão o mesmo objetivo, então não teremos apenas que enfrentar soldados que são controlados por IA, mas também outros jogadores humanos que estão prontos para vencer a partida.



Hood: Outlaws & Legends, um dos locais do jogo.

Em um mundo cruel e descontrolado, rebeldes e vilões de todo o mundo lutam para reivindicar um lugar entre os mitos. Para conquistar os interesses de um povo oprimido, gangues rivais competem em ousados ​​roubos para atingir os ricos onde eles mais prejudicam. Um herói famoso ou um fora-da-lei faminto por ouro, só o melhor escapará com o saque que merece.

Forme sua equipe de bandidos e tente roubar os tesouros de um governo tirânico em um ambiente medieval escuro e violento.

Duas equipes de jogadores competirão para completar o assalto perfeito, em alguns locais guardados por guardas-florestais letais dirigidos por IA. Aproveite as habilidades únicas e místicas de cada personagem, ou roube tesouros sem ser descoberto ou entre em batalhas violentas e violentas.