9 jogos que sairão do catálogo em 1º de janeiro de 2023, incluindo Scarlet Nexus – Nerd4.life

Esperando para descobrir o que há de novo Passe de jogo para PC e Xbox Durante a segunda quinzena de dezembro de 2022, a Microsoft lançou o aplicativo Xbox Jogos que sairão do catálogo a 1º de janeiro de 2023. No total, são 11 e incluem Scarlet Nexus e Tropico 6.

Sem mais delongas, listamos abaixo os títulos que não estarão disponíveis para assinantes do serviço a partir do ano que vem:

Colheita de Ferro – PC

Eternal Realms: Vampire Wars – PC, console e nuvem

Tropico 6 – PC, console e nuvem

Scarlet Nexus – PC, console e nuvem

Vizinho secreto – PC e consoles

Wild Wilds – PC, console e nuvem

Gorogoa – PC, console e nuvem

Infantaria – PC, console e nuvem

Embr – PC, Console e Nuvem



Nexus Escarlate

Lembramos que como de costume serão todos os jogos acima 20% de desconto Em seu preço base (excluindo as ofertas mais vantajosas da Xbox Store) nos dias anteriores à remoção do Xbox Game Pass, que lembramos novamente está definido para 1º de janeiro de 2023. Uma opção muito bem-vinda, como sempre, se você estiver disposto a continuar aproveite o título ou mais, mesmo depois de sair do catálogo de serviços.

Para se manter no assunto, uma pesquisa da Microsoft sugere acesso por assinatura ao PC e Xbox Game Pass com desconto com anúncios.