O jogo gratuito para 20 de dezembro pode ter sido revelado por uma pista – Multiplayer.it

O calendário do advento continua Loja de jogos épicos Além de acompanhar os vazamentos e pistas sobre jogos grátis Como um presente na entrega digital em questão, parece: embora amanhã, 20 de dezembro, outro “jogo misterioso” possa ter sido apontado pela própria Epic Games com evidências mais ou menos claras e será Wolfenstein: A Nova Ordem.

Enquanto em outros casos houve um vazamento, neste caso a ideia parte de um guia visual Nos gráficos usados ​​pela Epic Games Store: olhando para a embalagem de presente que esconde o próximo jogo gratuito da plataforma, de fato, podemos ver, entre as pequenas figuras decorativas do papel de embrulho, o que parecem ser pequenos capacetes.

Como pode ser visto na imagem abaixo, pode parecer que eles são capacetes Um modelo para os guardas inimigos em Wolfenstein: The New Order.



Acima, o “cartão-presente” usado para cobrir o jogo gratuito em 20 de dezembro para a Epic Games Store, abaixo está a arte principal de Wolfestein: The New Order

Obviamente, a questão ainda não está clara, mas as imagens são realmente semelhantes e isso é suficiente para dar algum crédito a essa teoria, já que esses elementos gráficos não são colocados aleatoriamente.

No entanto, estamos aguardando o anúncio oficial do novo Jogo gratuito em 20 de dezembro Que chegará amanhã, por volta das 17:00, na Epic Games Store, enquanto lembramos que o Them’s Fightin’ Herds gratuito de hoje pode ser baixado até amanhã ao meio-dia por todos.

Wolfenstein: The New Order precisa de poucas apresentações: é um reboot da série histórica que realmente inventou o gênero FPS, mudou de mãos (mas ficou na família) da id Software para a MachineGames e foi definitivamente apreciada, pois também foi apresentada em nosso Reveja. Se assim for, seria um presente muito legal.