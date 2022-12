WhatsApp: novas videochamadas estão chegando | Correr para atualizações

estar em contato constante, Por meio de mídias sociais e serviços de mensagens É uma conquista para o nosso tempo. Podemos ouvir amigos, parentes ou colegas de trabalho mesmo a quilômetros de distância, Com um simples clique. E os aplicativos que permitem fazer isso agora são muitos, cada um com suas próprias características, para se adaptar aos diferentes usos que cada um de nós tem. muitospossivelmente por motivos relacionados à organização no local de trabalho, Eles devem ser capazes de entrar em contato com tantas pessoas quanto possível ao mesmo tempo.

Outras pessoas podem ter muito menos exigências, Limite-se a entrar em contato com um amigo, parente ou conhecido por vez. serviços de mensagens No entanto, como já mencionado, Eu assumi essa flexibilidade Para ser capaz de se adaptar a cada necessidade diferente.

Entre os serviços de mensagens instantâneas, Continue se destacando WhatsApp. Green app, que faz parte do grupo Meta desde 2014, agora é um termo para comparação Quando se trata de serviços de mensagens instantâneas. em anos Ele substituiu completamente o caro SMS Graças ao programa gratuito e ilimitado e Com uma interface conveniente e intuitiva usar.

claro de alguns dos problemas e deficiências de que seus concorrentes se beneficiaram, WhatsApp ainda é o aplicativo de mensagens mais usado no mundo. Mas parece que a equipa de serviço não quer ficar satisfeita e continua a empurrar a aplicação para novas funções ou a melhorar as funções já implementadas.

O que há de novo?

Estenda a mão para alguém que você ama

no último período O WhatsApp parece pisar muito no acelerador. Alvo? Crie um serviço o mais completo possível, Com funcionalidades capazes de satisfazer todo tipo de usuário.

Não surpreendentemente, embora o WhatsApp tenha nascido acima de tudo como um aplicativo de mensagens de texto, eles estão tentando há anos. Aumentar escala Rumo a novas margens de comunicação. A facilidade de uso e fluidez da interface são certamente duas características que o tornam fácil de usar, mesmo com tudo o que não é uma simples mensagem de texto.

De fato, é possível enviar arquivos Mensagens de texto, mensagens de voz, fotos, vídeos, documentos e muito mais. Além disso, com uma atualização recente, tudo relacionado ao envio e recebimento de fotos passou por uma grande atualização: De fato, agora é possível enviar imagens de alta qualidade, O WhatsApp evitou reduzir a qualidade em 70% como vem fazendo até agora, para agilizar a troca de dados. descobrir em Este artigo Como enviar fotos em alta qualidade.

últimas notícias

Não apenas 8 mais

Um dos usos mais populares agora no WhatsApp é o uso de chamadas Chamadas de áudio ou vídeo. E é justamente nesses dois aspectos que a equipe de apps do Meta Group tem dado passos importantes para torná-los mais agradáveis ​​de usar.

a primeira notícia Em relação ao número de participantes em uma chamada de vídeo. Se até agora era possível participar no máximo 8 pessoas ao mesmo tempo, então será possível fazer a atualização mais recente videochamadas com 32 participantes, Quadruplicar o número de participantes de fato. Assim como já era possível fazer chamadas de voz simples.

a segunda avó Relaciona-se com as interações com os participantes da chamada. Na verdade será possível Envie mensagens para os participantes da chamada ou silencie-os, tudo sem interromper a chamada. Fazer isso também é muito simples e intuitivo: basta pressionar e segurar o nome do participante da chamada com o qual deseja interagir, isso expandirá o feed de áudio e vídeo e você poderá decidir se deseja silenciar essa pessoa ou enviá-la uma mensagem privada.

Outra novidade relaciona-se com os convites para fazer uma chamada. Como outros serviços de videochamada já são permitidos, agora também Para chamadas de WhatsApp, será possível convidar novos participantes enviando um link simples que eles possam acessar. Uma função simples, mas útil para simplificar o processo de junção de chamadas.

As últimas notícias dizem respeito a melhorias gráficas na interface do display A experiência mais intuitiva: formas de onda coloridas Deixe você identificar facilmente a pessoa que está falando; Banner de notificação durante uma chamada permitindo que você saiba quando um novo participante entra na chamada; Modo PiP no iOS que está atualmente em teste beta e simplificará a multitarefa, permitindo minimizar a tela da videochamada.