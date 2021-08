Jogos com Gold, agosto 2021: da Darksiders 3 a Yooka-Laylee

Entrando no coração do verão, eu Jogos com ouro de Anúncios Agosto de 2021 Eles nos surpreendem com um monte de jogos grátis Para os assinantes do Xbox Live Gold e do Xbox Game Pass Ultimante podemos surpreendentemente definir, considerando os critérios aos quais estamos tão acostumados.

Sabemos muito bem como mudou a prioridade que a Microsoft deu aos seus serviços de assinatura, portanto, em face da oferta do Xbox Game Pass que continua a mostrar em termos de quantidade e qualidade dos jogos oferecidos no catálogo, jogos com títulos de ouro estão cada vez mais parecendo um legado do passado a ser preenchido. De alguma forma, às vezes com propostas que são pelo menos decepcionantes ou diretamente inúteis para a maioria dos jogadores. Partindo desta situação, enfrentar os quatro jogos selecionados em agosto de 2021 foi uma agradável surpresa para muitos, considerando a qualidade média das propostas.

Vamos ser claros: esses títulos ainda estão muito longe das últimas notícias do mercado: o lançamento dos primeiros frutos e jogos três-A de grande calibre ainda é adequado apenas para a região do Xbox Game Pass neste momento, mas pelo menos restaurar jogos mais antigos nesta oportunidade gerou uma escalação. Muito interessante. A grande limitação continua sendo a idade desses jogos, então talvez muitos já os tenham comprado ou jogado no passado, mas ainda é Boa combinação de experiências De ação a jogos de plataforma 3D, do jogo de tiro mais clássico ao jogo de luta histórico.

Em princípio, são quatro jogos que recomendamos sem reservas a todos, só para preencher este verão de videogames que já parecem muito ricos, principalmente neste momento. Então, vamos ver com mais detalhes do que se trata o show de agosto de 2021, tendo em mente que os jogos com os títulos de ouro para julho de 2021 ainda estão disponíveis até o final do mês e em particular Rock of Ages 3: Make & Break ainda vai estará disponível até 15 de agosto.