SSD para PS5, modelos oficiais custam mais que o console: Preços

SSD para PS5, para aumentar a memória, você acaba comprando o console novamente. Aqui estão os preços.

Os gráficos e fluidez do jogo são elementos muito importantes O que muitas vezes, se otimizado para níveis muito altos, pode dar aos videogames uma vida e uma experiência que serão apreciadas por anos. Por esta razão, os videogames de última geração discutem de forma crítica e clara o que vivemos até agora, graças à sua fluidez ao mais alto nível.

Em particular, obrigado SSD que são instalados dentro de casa Playstation 5 e Xbox Series X | S.A experiência de muitos jogadores mudou drasticamente. A capacidade de executar um videogame sem problemas em sua TV A Granito 60 fps Uma verdadeira revolução para os jogadores de console, que pela primeira vez podem experimentar o que significa possuir um SSD.

Em particular, o Xbox Series X | s com uma função muito específica e específica FPS Boost, permitindo aos usuários acessar melhor qualidade de jogo. Na lista de jogos de console que consegui acessar 120 fps Na verdade, o PS5 é dominado pelo Xbox, que ainda sofre muito nesse sentido.

SSD PS5, os preços de expansão de memória são loucos

Enquanto isso, o Playstation trabalhou cuidadosamente com solteiro Para resolver um problema muito importante, que é a capacidade de fornecer aos jogadores mais espaço de armazenamento. Embora um pouco menos que 625 GB disponíveis em SSD A partir do console, ele se esgota rapidamente, conforme outras coisas do SSD mudam.

Um ano após o lançamento oficial do PS5, o Playstation anunciou uma parceria oficial com a Segate para criar discos rígidos adicionais, a serem instalados internamente, para aumentar o espaço disponível. Obviamente, o desempenho desses dispositivos de armazenamento adicionais deve corresponder ao de um SSD padrão, portanto, o custo está longe de ser modesto.

“Temos feito alguns testes com a Sony no PlayStation 5 e, a partir de hoje, podemos confirmar que FireCuda 530 A Sony anunciou, através do dissipador de calor, que atende a todos os requisitos do PS5.

Os SSDs PS5 estão disponíveis nos tamanhos de 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB. Os custos são:

150 euros para a versão de 500 GB

255 euros para a versão de 1 TB

500 euros para uma versão de 2 TB.

1000 euros por 4 TB.

Leia também -> Exclusivo no novo Xbox, não é realmente a próxima geração: os desenvolvedores falam

Leia também -> Um novo Playstation Exclusive está em desenvolvimento: Gênero e Antecipação

Os custos são muito altos e, com sorte, diminuirão muito em breve, dependendo dos componentes oficiais da Sony.