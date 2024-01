iPhone, quando iOS 17.3 estiver disponível: selecione a data

A espera está quase no fim: o iOS 17.3 está chegando! Vamos descobrir a possível data de lançamento e novos recursos

Com o lançamento antecipado do release candidate para aqueles inscritos no programa beta, A chegada do iOS 17.3 parece iminente. Neste artigo, exploraremos as estimativas de datas de lançamento, as especulações sobre um segundo candidato a lançamento e as razões por trás da escolha do lançamento pela Apple.

Além disso, daremos a você uma visão mais detalhada Novos recursos em breve, Como a capacidade de transmitir do iPhone para TVs de hotéis e proteção avançada de dispositivos. Prepare-se para uma atualização que promete exatamente isso Continue melhorando a experiência do usuário Iphone.

Quando o iOS 17.3 será lançado? Uma atualização do iPhone pode ser iminente

Parece que iOS 17.3 está chegando, com a Apple distribuindo o release candidate aos participantes do programa beta. Esta semana poderemos ver a chegadaAtualização tão esperada. Analisando o comportamento passado da Apple em relação a outras atualizações, esperamos que o iOS 17.3 seja lançado nos próximos dias. Aconselhamo-lo a fazê-lo Verifique o aplicativo Configurações e o painel Atualizações de software. Por volta das 19h desta noite para que esteja pronto para instalação.

Há rumores de que a segunda versão do iOS 17.3 release candidate pode ser lançada hoje, o que pode adiar o lançamento final para 29 de janeiro. No entanto, alguns observadores indicam que na próxima semana, especificamente no dia 2 de fevereiro de 2024, a Apple iniciará as vendas do Vision Pro nos Estados Unidos. Isso levanta questões sobre se a atualização do iOS deveria ter sido lançada alguns dias antes do lançamento do VisionOS.

Entre as novidades que tornam o iOS 17.3 tão aguardado estão: Capacidade de transmitir do iPhone para TVs de hotéis que isso Sistema avançado de proteção de dispositivos. Conseqüentemente, os usuários do iPhone podem esperar uma atualização que não apenas melhore a experiência do usuário, mas também introduza recursos de segurança novos e úteis.

Concluindo, parece que a espera pelo iOS 17.3 chegou ao fim com o lançamento iminente. Olhando para os novos recursos, podemos dizer sem dúvida que sim As expectativas são muito altas. Você está pronto para experimentar uma experiência de usuário avançada e segura que o deixará sem palavras graças à atualização mais recente do iOS? Quando tudo isso acontecer, você definitivamente não ficará desapontado, ver e acreditar nunca foram tão verdadeiros.