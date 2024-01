Por que você deve evitar comer torradas no café da manhã? Há uma razão específica

Nem todo mundo sabe que para um café da manhã saudável é melhor evitar comer torradas. O motivo irá surpreender você!

Muitos acreditam que manter um café da manhã saudável e nutritivo é essencial Coma torradas. Embora seja uma opção que muitos nutricionistas também preferem pela comodidade e rapidez, nem todos sabem que na verdade existe um motivo muito específico pelo qual é muito melhor evitá-la.

Torradas podem não ser a melhor escolha para um café da manhã balanceado. Ao contrário da crença popular, comer estes alimentos crocantes pela manhã, Não é um gesto nada saudável para a nossa saúde. Portanto, é uma boa ideia ir mais fundo e entender por que é melhor evitar comer tostas para fazer escolhas realmente melhores e mais saudáveis.

Evite comer tostas: por que e o que preferir no café da manhã

Quem escolhe os biscoitos como alternativa aos clássicos biscoitos, cereais e salgadinhos de pacote o faz porque estes últimos são considerados prejudiciais à saúde. Porém, é importante esclarecer que se trata de um produto muito consumido, principalmente porque muitos o preferem no café da manhã. Uma das principais razões pelas quais é preferido Evite este alimento completamente É o alto teor de açúcares adicionados ocultos.

Incorporar tostas regularmente significa aumentar a sensação Fadiga crônicaNão perca peso, ganhe-o, possua-o Problemas do sistema imunológico, com consequências também para a bexiga e os rins. Outro aspecto a considerar é a presença de farinha refinada, que aumenta… Risco de diabetes Pode causar dificuldades digestivas e intolerância. Os especialistas também alertam contra o óleo de palma, que é rico em gorduras saturadas, que podem aumentar os níveis colesterol no sangue, Contribuir para o risco cardiovascular tanto quanto possível Estreitamento das paredes arteriais.

Diante desses motivos, os mesmos especialistas recomendam escolhê-lo Alternativas saudáveis. Na verdade, eles recomendam consumir Frutas frescas ou secas Para um pequeno-almoço mais saboroso e saudável. Se você quiser uma alternativa às tostas, é melhor escolher aquelas feitas com elas Toda farinha de trigo. São ricos em fibras, promovem o trânsito intestinal adequado e são uma opção mais saudável do que a farinha refinada encontrada nas tostas.

Recomenda-se evitar tipos que contenham açúcares adicionados e comer apenas aqueles que contenham azeite extra-virgem. Então, em última análise, é importante Evite tostas e prefira outros tipos de alimentos Como frutas, iogurte ou a escolha de grãos integrais para melhorar o verdadeiro bem-estar de uma pessoa.