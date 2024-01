Todo mundo está usando a TV da maneira errada: leia este truque e você verá literalmente a diferença

Muitas pessoas não percebem isso, mas há muitos que usam a televisão de maneira errada. Aqui está o truque para ajudá-lo.

Um dos passatempos mais populares e populares entre as pessoas é certamente assistir televisão, talvez com um amigo ou familiar.

Este é um hábito bastante difundido que ocupa muito tempo na vida diária de uma pessoa. Por isso é muito importante evitar alguns erros que podem ser muito prejudiciais à nossa saúde. Neste artigo sugerimos que você Alguns truques para assistir TV Sem ter que se preocupar com consequências desagradáveis.

A distância ideal para assistir TV

Quem tem TV em casa sabe bem disso. Assistir imagens de TV por muito tempo ou todas de uma vez Distância excessivamente próxima Pode ser muito perigoso para os seus olhos. Por isso, queremos dar alguns truques e dicas sobre esse aspecto específico, para que você possa evitá-lo. Uma das principais coisas a se considerar na hora de comprar é a que ela está relacionada Tamanho da tela da TV. Obviamente, é sempre recomendável utilizar uma tela maior, pois permite assistir TV de uma distância maior.

Uma dica é que Adapte-se à distância da tela da TV Preencha cerca de 30 ou 40 graus do seu campo de visão. Em outras palavras, o truque é sentar em frente a uma TV 4K a uma distância da tela entre 1 e 1,5 vezes seu tamanho. Ao fazer um Cálculo rápido É preciso levar em consideração o tamanho da tela da TV (48, 55 ou 65 polegadas) e multiplicar esse valor por 1,2. O resultado fornecerá a distância em centímetros que deve ser respeitada ao assistir TV. Se quiser o valor em centímetros, basta multiplicar esse número por 2,54.

Se você tem TV Full HDVocê tem que ajustar as dimensões e alterar um pouco os cálculos. Neste caso, aliás, é melhor aumentar um pouco as distâncias e sentar-se longe da TV 4K. Neste caso, aplica-se a regra geral de manter uma distância de visualização dentro do alcance. Entre 1,5 e 2,5 vezes Qual é o tamanho da TV? Nesse caso, quem tem TV HD de 32 polegadas pode adotar 1,22 metros como distância ideal. Para quem tem TV de 55 polegadas, recomenda-se sentar a uma distância de aproximadamente 2,09 metros.