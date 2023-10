Esta Ferrari é um modelo único: mais uma vez Alonso está envolvido

Há uma Ferrari que pouca gente viu, porque é um modelo único: mais uma vez, Fernando Alonso tem algo a ver com isso.

A Ferrari é um dos fabricantes de automóveis mais prestigiados do mundo, sobretudo porque sempre produziu supercarros potentes e com design atraente. Além disso, as inúmeras vitórias alcançadas na Fórmula 1 e em muitas corridas de alto nível, como as 24 Horas de Le Mans, Eles aumentaram o prestígio e o valor Da empresa Maranello. A empresa tem uma história muito longa, aliás foi fundada pelo grande Enzo Ferrari em 12 de março de 1947.

Hoje, a marca Ferrari representa o maior sonho de milhões de pessoas em todo o mundo, e isso é evidenciado pelo aumento dos números de vendas. Apesar de serem supercarros caros, a montadora de Maranello conseguiu fechar o orçamento de 2022 com receitas líquidas superiores a 5 mil milhões de euros.

O modelo único da Ferrari

Na década de 2000, a Ferrari cruzou a linha de chegada com 60 vitórias na Fórmula 1, graças à vitória do piloto Fernando Alonso no Grande Prêmio de Maranello, recorde da montadora. Para ser mais preciso em 2011 Fernando Alonso ficou em primeiro lugar no Grande Prêmio da Inglaterra Alcançando sua vigésima sétima vitória pessoal Ao mesmo tempo, deu à Ferrari a sua 60ª vitória na Fórmula 1. O que deixou todos sem palavras foi a 60ª vitória alcançada no circuito de Silverstone, onde a Ferrari venceu pela primeira vez num Grande Prémio. Por isso, para comemorar a grande conquista, os líderes do cavalo empinado decidiram produzir um modelo de carro único no mundo.

Em particular, para comemorar as 60 vitórias e agradecer ao piloto espanhol que venceu o recorde do Grande Prémio, a Ferrari criou um belo supercarro. O HGTE 60 F1 é chamado de Edição Alonso. O carro final, destinado a Fernando Alonso, foi um 599 GTB com chassi melhorado, suspensão mais rígida e molas mais curtas. Além disso, suas áreas foram pintadas de branco, principalmente os para-lamas dianteiros, aletas e parte da lateral que liga os pilares do para-brisa. Além disso, também colocaram uma pequena bandeira italiana na traseira do carro.

É claro que os engenheiros não mudaram o motor V12 de 620 cavalos, que é capaz de levar o supercarro a uma velocidade máxima de 335 km/h. E não só: esta enorme potência garante uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 3,7 segundos. Empresa Maranello Apenas 40 exemplares produzidos Deste belo exemplo, mas nenhum deles chegou às mãos de Fernando Alonso. No entanto, um dos 40 exemplares construídos pela Ferrari irá a leilão no dia 9 de novembro na casa de leilões RM Sotheby’s. Segundo alguns especialistas, é possível vender o precioso automóvel por um preço que varia entre os 230 mil e os 290 mil euros.