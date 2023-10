Fiat Uno pronto para voltar com visual novo? Aqui está o que isso pode parecer

A Fiat decidiu trazer de volta os modelos que fizeram a história da marca, seguindo os ditames do 500, 600 e Panda. Isto é o que o novo Uno poderia ser.

A Fiat tem uma mina de ouro de potencial em mãos, principalmente com o câmbio elétrico. Em vez de lançar no mercado carros inovadores mas sem qualquer encanto especial veja os últimos modelos disponíveis da Volkswagen Você pode contar com uma biblioteca histórica que inclui os melhores carros modernos. O sucesso do novo carro 500 totalmente elétrico surgiu precisamente do desejo de continuidade entre passado, presente e futuro.

O novo Panda chegará em 2024, mas num futuro próximo também poderá surgir uma nova versão que aquecerá os corações de milhões de fãs da FIAT que possuem um Uno. A primeira geração chegou no início dos anos 1980 Representou o compromisso perfeito Para muitos novos jovens condutores e famílias. A primeira série do Uno permaneceu em produção de 1983 a 1995. Em 2010, o carro foi relançado com chave moderna na América do Sul, mas não foi um sucesso retumbante.

Mas a primeira geração se espalhou amplamente pela Itália. O motivo também é bastante comum. O carro era simples e econômico, o que o tornava ideal para grandes cidades. Pequeno o suficiente para atravessar o trânsito e encontrar estacionamento em quase qualquer lugar, tornou-se uma alternativa viável aos seus rivais alemães.. O carro seria propriedade exclusiva da Lanciaque contratou Giorgetto Giugiaro para criar um substituto para o Autobianchi A112.

A ideia nasceu no final da década de 1970, mas no final a Fiat estava em produção. Em 1983, com um investimento de 1.000 mil milhões de liras, a Fiat revelou o automóvel ao mundo, promovendo a sua oferta em grande estilo. Foram os anos do anúncio e o lançamento ocorreu entre foguetesNo Cabo Canaveral. O comercial de Forattini para o Uno fez história, com frases como: “É confortável”, “É estiloso”, “É rápido”, “É econômico” e, para a versão diesel, “É trafegável”.

Novo Fiat Uno

O primeiro modelo representou uma transição para a modernidade em comparação com o antigo 127. A versão de cinco portas teve menos difusão do que o seu irmão de três portas. O chassi do carro permite um coeficiente de arrasto dinâmico de 0,332. Algumas lindas versões de pimenta também foram feitas. Ironicamente, o Torino quadrado da época ostentava um toque de esportividade que os jovens de hoje não apreciam.

Para o carro de 1984 foram criadas 15 cores Dos quais 5 são metálicos. A Série II foi lançada em 1989, com carroceria estilo Tipo. A grade era mais baixa e estreita enquanto a cauda era cortada. No total, a Fiat vendeu 9 milhões de unidades. Com a tendência dos SUVs, o novo modelo poderá ter rodas mais altas e dar um belo impulso na tabela de preços da empresa piemontesa.

O novo 600 já mudou de rumo com o passado, então porque não fazer o mesmo com o Uno? Poderia se tornar um SUV compacto Que atenderá às necessidades de uma ampla gama de clientes, especialmente em nossas latitudes. Dê uma olhada no vídeo acima do Beloved Show 1.