Aquisição da Bungie sob investigação da FTC – Nerd4.life

Eu também’Aquisição da Bungie a partir de Sony PlayStation Você vai ter que passarVerificação FTCconforme relatado em These Hours pela Bloomberg e outras fontes, garantiu um controle mais rígido sobre esses processos que caracterizam a tendência moderna da indústria de tecnologia.

Assim como a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft já está acontecendo, a Comissão Federal de Comércio dos EUA abriu realizar investigação A Bungie também foi adquirida pela Sony PlayStation, que foi anunciada em janeiro passado com um movimento de US$ 3,6 bilhões.

Mesmo assim, poderia ser considerado um procedimento padrão diante de ganhar esse calibre, embora o alcance de manobrabilidade seja certamente menor do que o da Activision Blizzard. No entanto, o fato de a FTC ser responsável por examinar a aquisição e não o Departamento de Justiça, que geralmente é o órgão responsável por esse tipo de investigação, deixa claro que o órgão federal está particularmente empenhado em aperte os links Da tendência de consolidação que caracteriza a indústria de tecnologia em geral e os videogames em particular.

Como também observa Jason Schreyer, o interesse da FTC em práticas que possam ter problemas com antitruste aumentou significativamente neste período em comparação com anos anteriores, um sinal da nova política que impôs Lina Khano novo chefe da agência federal competente.

Conforme relatado pelo jornalista em questão, a FTC nem sequer considerou a aquisição da Bethesda pela Microsoft por US$ 7,5 bilhões, mas com o acesso e inclinação de Khan a desejar luta contra o monoteísmo Na indústria tecnológica, a situação mudou profundamente.